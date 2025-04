Vitória acerta empréstimo de volante para clube da Série C

Dionísio é o mais novo reforço do Confianpa para a disputa da Série C - Foto: Divulgação / AD Confiança

O Vitória acertou o empréstimo do volante Dionísio ao Confiança, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube sergipabno oficializou a contratação nesta segunda-feira, 7, através de suas redes sociais.

O meio-campista estava incorporado ao elenco rubro-negro desde janeiro e foi pouco utilizado. Fora dos planos da comissão técnica comandada por Thiago Carpini, ele estava treinando em separado do grupo principal do Leão da Barra.

Baiano de Itapetinga, Dionísio Pereira de Souza Neto tem 30 anos e se profissionalizou no Vitória da Conquista. No futebol baiano, atuou por Atlântico, PFC Cajazeiras, Bahia de Feira e Jacobina. Ele se destacou no Atlético de Alagoinhas, onde se sagrou bicampeão baiano (2021 e 2022) e foi um dos destaques do Carcará.

O bom trabalho despertou a atenção do Vitória, que o contratou em 2022. No Leão da Barra foi crucial no acesso do clube para a Série B. Em 2023 foi emprestado ao Brusque, onde disputou 38 jogos pelo Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B.