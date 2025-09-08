DIRETOR DE FUTEBOL DO VITÓRIA
Executivo explica trabalho "silencioso" e permanência de Lucas Braga
Gustavo Vieira concedeu entrevista nesta segunda-feira, 8
Por João Grassi
Executivo de futebol do Vitória, Gustavo Vieira concedeu apenas sua segunda entrevista, nesta segunda-feira, 8, desde que chegou ao clube em maio. O dirigente comentou principalmente sobre a janela de transferências, mas também abordou outras questões.
Vieira foi questionado sobre seu perfil, até então de aparições discretas. O diretor não vinha concedendo coletivas de imprensa, mesmo após a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, quando o presidente Fábio Mota apareceu para se pronunciar.
Olhando para trás, em momentos em que o presidente fala, o diretor abaixa a orelha.
“Nos momentos em que foi necessário o presidente vir e se manifestar em público, palavra institucional do clube ou do presidente, o diretor não se manifesta. Outros momentos em que poderia caber, bom, a gente pode discutir”, indicou.
De acordo com Gustavo Vieira, seu trabalho é feito de maneira “silenciosa”. Ele mencionou a quantidade de especulações relacionadas ao clube, afirmando que não é necessário desmentir ou confirmar qualquer tipo de informação.
“Uma boa condução na janela, essa é uma perspectiva que eu tenho, é uma condução um pouco mais silenciosa, em que as notícias são passadas pelo clube e vocês são confirmados”, pontuou.
Leia Também:
Lucas Braga
Jogador contratado antes de sua chegada, Lucas Braga foi um dos maiores investimentos do Vitória e, até então, não trouxe o retorno esperado em campo. O atacante chegou a ser procurado pelo Coritiba, mas o Leão da Barra optou por não liberá-lo.
De acordo com Gustavo Vieira, a proposta do Coxa foi considerada “ruim” e por isso o clube preferiu permanecer com Braga no elenco. Na vitória sobre o Atlético-MG, último jogo pelo Brasileirão, o atacante não foi nem relacionado pelo técnico Rodrigo Chagas.
“Obviamente não vou falar de valores. Nós temos que considerar que o Vitória, por ter atletas de bom nível, faz com que outros clubes desejem os nossos atletas. Agora, propostas ruins não são aceitas. Isso não foi nesse caso, será em outro caso também. O meu papel junto com o presidente, aliás, cobrado pelo presidente junto com outros internamente, é defender os interesses do Vitória. E a defesa do interesse do Vitória também passa por fazer bons negócios de saída e recusar aqueles negócios que não são bons. Isso não é neste caso específico, é em qualquer outro caso", detalhou.
"O Lucas [Braga], como todos os atletas, integra o elenco do Vitória, tem os objetivos coletivos do Vitória, assim como eu tenho. Ele integra a equipe de trabalho e vamos trabalhar para conseguir nosso objetivo no final do ano, que é a manutenção na Série A”, completou Vieira.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.
