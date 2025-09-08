Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIRETOR DE FUTEBOL DO VITÓRIA

Executivo explica trabalho "silencioso" e permanência de Lucas Braga

Gustavo Vieira concedeu entrevista nesta segunda-feira, 8

João Grassi

Por João Grassi

08/09/2025 - 17:00 h
Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro
Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro -

Executivo de futebol do Vitória, Gustavo Vieira concedeu apenas sua segunda entrevista, nesta segunda-feira, 8, desde que chegou ao clube em maio. O dirigente comentou principalmente sobre a janela de transferências, mas também abordou outras questões.

Vieira foi questionado sobre seu perfil, até então de aparições discretas. O diretor não vinha concedendo coletivas de imprensa, mesmo após a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, quando o presidente Fábio Mota apareceu para se pronunciar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Olhando para trás, em momentos em que o presidente fala, o diretor abaixa a orelha.
Gustavo Vieira - Diretor de Futebol do Vitória

“Nos momentos em que foi necessário o presidente vir e se manifestar em público, palavra institucional do clube ou do presidente, o diretor não se manifesta. Outros momentos em que poderia caber, bom, a gente pode discutir”, indicou.

De acordo com Gustavo Vieira, seu trabalho é feito de maneira “silenciosa”. Ele mencionou a quantidade de especulações relacionadas ao clube, afirmando que não é necessário desmentir ou confirmar qualquer tipo de informação.

“Uma boa condução na janela, essa é uma perspectiva que eu tenho, é uma condução um pouco mais silenciosa, em que as notícias são passadas pelo clube e vocês são confirmados”, pontuou.

Leia Também:

Fica no elenco? Volante campeão da Série B retorna de empréstimo
Fábio Mota detalha proposta de antecipação da venda de direitos de TV

Lucas Braga

Jogador contratado antes de sua chegada, Lucas Braga foi um dos maiores investimentos do Vitória e, até então, não trouxe o retorno esperado em campo. O atacante chegou a ser procurado pelo Coritiba, mas o Leão da Barra optou por não liberá-lo.

De acordo com Gustavo Vieira, a proposta do Coxa foi considerada “ruim” e por isso o clube preferiu permanecer com Braga no elenco. Na vitória sobre o Atlético-MG, último jogo pelo Brasileirão, o atacante não foi nem relacionado pelo técnico Rodrigo Chagas.

“Obviamente não vou falar de valores. Nós temos que considerar que o Vitória, por ter atletas de bom nível, faz com que outros clubes desejem os nossos atletas. Agora, propostas ruins não são aceitas. Isso não foi nesse caso, será em outro caso também. O meu papel junto com o presidente, aliás, cobrado pelo presidente junto com outros internamente, é defender os interesses do Vitória. E a defesa do interesse do Vitória também passa por fazer bons negócios de saída e recusar aqueles negócios que não são bons. Isso não é neste caso específico, é em qualquer outro caso", detalhou.

Lucas Braga, atacante do Vitória
Lucas Braga, atacante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"O Lucas [Braga], como todos os atletas, integra o elenco do Vitória, tem os objetivos coletivos do Vitória, assim como eu tenho. Ele integra a equipe de trabalho e vamos trabalhar para conseguir nosso objetivo no final do ano, que é a manutenção na Série A”, completou Vieira.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diretor de futebol ec vitória entrevista Gustavo Vieira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x