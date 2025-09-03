Vitória efetiva Rodrigo Chagas para sequência da Série A

Rodrigo Chagas é o novo técnico do Vitória - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Tudo decidido - o novo técnico do Vitória é Rodrigo Chagas, antigo conhecido do clube ex-técnico do sub-20. Efetivado em coletiva com o presidente Fábio Mota e o auxiliar técnico Cleber Santos nesta quarta-feira, 3, Chagas se tornou o nome da reconstrução que o Vitória vem desenhando nas últimas semanas.

“Rodrigo tem toda a nossa confiança. Além de ser um grande ídolo no clube, ele tem conhecimento como treinador e conta com o nosso respaldo”, afirmou Fábio, anunciando a chegada de uma nova comissão técnica que contará com Cléber Santos e um preparador físico a ser anunciado.

“Estamos montando uma comissão técnica experiente para dar suporte. Essa é a primeira Série A de Rodrigo, mas ele terá ao lado um auxiliar de renome e um novo preparador físico para reforçar os métodos de preparação”, explicou.

Para Rodrigo, a sensação é clara - ele está em casa, no clube que sempre amou e onde trabalhou por tanto tempo. “Estar aqui é como estar em casa. Ser acolhido novamente pela torcida é muito especial na minha vida. Só tenho a agradecer toda a energia e vibração", se declarou.

Já tendo vencido o Atlético-MG pela 22ª rodada do Brasileirão com o clube desde que assumiu o Rubro-Negro, Chagas prometeu ajustes à torcida, mirando nas maiores competições internacionais.

“Seguimos com a mesma seriedade do último jogo. Teremos 15 dias para ajustes, para consolidar o modelo de jogo já conhecido do clube. Nosso objetivo é sair da luta contra o rebaixamento e buscar coisas maiores, como uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores. O que não falta são sonhos, e meu sonho está voltado para o trabalho", garantiu.

Agora, o próximo desafio de Rodrigo com o Leão da Barra agora oficialmente dele é com o Fortaleza. Fora de casa, os dois se enfrentarão pelo Brasileirão, dando ao Vitória a chance de deixar a zona de rebaixamento.

"É um jogo de seis pontos. Nosso objetivo é sempre vencer, mas se não for possível, um empate pode ser importante. Vamos trabalhar a parte psicológica e física para chegarmos fortes", prometeu.