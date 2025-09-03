GANHOU 7, PERDEU 12
Como o Vitória fez janela de transferências sem pagar pelos 7 reforços
O clube Rubro-Negro fez uma janela de transferências sem custos para o segundo turno
Por Marina Branco
O Vitória chegou à segunda janela de transferências em sofrimento - sem vencer nenhum jogo do Brasileirão fora de casa, passando a maior parte do primeiro turno dentro da zona de rebaixamento e com uma troca de técnico, o clube precisava de mudanças para se renovar e encarar o segundo turno com mais solidez.
A tentativa foi feita. A direção do departamento de futebol foi trocada, o novo treinador foi demitido, sete novos jogadores - com foco claro no exterior - chegaram e dois antigos conhecidos chegaram. Agora com Rodrigo Chagas, ex-técnico do sub-20, como treinador interino, o Leão da Barra tenta se reerguer na segunda metade da temporada e fugir do Z-4 de uma vez por todas.
Atualmente, a diretoria de futebol do clube está nas mãos de Gustavo Vieira, que recebeu o clube logo antes da janela abrir. Comandando as contratações, ele trouxe os sete novatos e dois retornos, quase todos de fora do país.
Leia Também:
Quem chegou?
O primeiro foi o goleiro Thiago Couto, trocado com o Sport por Gabriel até o final do ano. Depois, chegou a primeira transferência sem custos, com o meia português Rúben Rodrigues que veio do Oxford United, da Inglaterra, e fica até junho de 2027 no Leão.
Do Uruguai, veio o atacante Renzo López, também sem custos, até julho de 2026, e também de Portugal, chegou o volante Rúben Ismael. De graça por estar livre no mercado, o português foi ao Vitória com contrato até dezembro de 2028.
Último estrangeiro, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra veio sem custos até junho de 2027. Brasileiro, Romarinho também chegou ao Vitória sem custos para ficar até julho do ano que vem.
Além das contratações, o zagueiro Camutanga e o volante Dudu voltaram ao Rubro-Negro, encerrando seus empréstimos antecipadamente e ficando no clube até o final do ano que vem. Camutanga estava no Remo e Dudu estava jogando pelo Ponte Preta.
Os investimentos foram significativamente menores do que na primeira janela da temporada, com os reforços chegando por troca, cancelamento de empréstimo ou sem custos.
O que fizeram?
Quase todos já entraram em campo, com um deles se tornando desfalque quase de imediato. Já lesionado, Romarinho integra o departamento médico do Vitória após apenas um jogo pelo clube.
Aitor, Renzo López, Rúben Rodrigues, Rúben Ismael e Camutanga chegaram a jogar pelo Leão, mas acumulam poucos minutos até aqui. Ismael, inclusive, já precisou fazer uma cirurgia, desfalcando também o Leão.
Ramon, por sua vez, tem minutos, e muitos. Assumindo a lateral-esquerda do clube que parecia vazia sem Jamerson, o reforço já começou a ser titular um dia depois de ser anunciado, e nunca mais deixou o campo, nem mesmo sendo substituído. Dudu é o único que ainda não entrou em campo até aqui.
Quem saiu?
Já as saídas foram muitas - doze, cinco a mais do que o número de entradas. Desses, seis não chegaram a completar nem um ano de Vitória. O volante Thiaguinho rescindiu contrato e seguiu para o Operário-PR, enquanto o lateral-esquerdo Hugo também teve a rescisão confirmada e deve ir para o Botafogo ou Al Wasl.
Já o atacante Fau foi negociado em definitivo com a Ferroviária, com o Leão mantendo 45% dos direitos econômicos. Já atacante Carlos Eduardo deixou o Rubro-Negro e acertou com o Mirassol.
O volante Léo Naldi foi emprestado ao Criciúma até o fim do Campeonato Catarinense de 2026, enquanto o atacante Bruno Xavier rescindiu contrato e fechou com o Vila Nova. Já Janderson foi vendido ao Goztepe, da Turquia, por R$ 9,5 milhões.
O goleiro Gabriel foi emprestado ao Sport até o fim de 2025, em troca pela chegada do também goleiro Thiago Couto, e atacante Gustavo Mosquito foi negociado em definitivo com o Jubilo Iwata, do Japão.
Omeia Daniel Jr. foi negociado em definitivo com o Nacional, de Portugal, com o Leão mantendo 50% dos direitos. O também meia Wellington Rato, principal contratação da primeira janela de 2025 no Vitória, foi emprestado ao Goiás até o fim de 2025.
O atacante Léo Pereira teve rescisão de contrato e seguiu para CRB e Sport, e até mesmo um jogador que não estava mais no clube, emprestado ao Vila Nova, rescindiu o contrato com o Vitória - Jean Mota.
Reforços do Vitória nas duas janelas:
- Goleiros: Gabriel (emprestado) e Thiago Couto
- Defensores: Zé Marcos, Claudinho, Hugo (rescisão), Lucas Halter, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon e Camutanga
- Meio-campistas: Ronald, Thiaguinho (rescisão), Wellington Rato (emprestado), Val Soares (rescisão), Gabriel Baralhas, Pepê, Rúben Rodriges, Rúben Ismael e Dudu
- Atacantes: Bruno Xavier (rescisão), Fabri, Carlinhos, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Erick, Léo Pereira (rescisão), Renato Kayzer, Renzo López, Aitor Cantalapiedra e Romarinho
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes