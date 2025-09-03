Como o Vitória fez janela de transferências sem pagar pelos 7 reforços

Reforços do Vitória na janela - Foto: Reprodução I Instagram @ecvitoria

O Vitória chegou à segunda janela de transferências em sofrimento - sem vencer nenhum jogo do Brasileirão fora de casa, passando a maior parte do primeiro turno dentro da zona de rebaixamento e com uma troca de técnico, o clube precisava de mudanças para se renovar e encarar o segundo turno com mais solidez.

A tentativa foi feita. A direção do departamento de futebol foi trocada, o novo treinador foi demitido, sete novos jogadores - com foco claro no exterior - chegaram e dois antigos conhecidos chegaram. Agora com Rodrigo Chagas, ex-técnico do sub-20, como treinador interino, o Leão da Barra tenta se reerguer na segunda metade da temporada e fugir do Z-4 de uma vez por todas.

Atualmente, a diretoria de futebol do clube está nas mãos de Gustavo Vieira, que recebeu o clube logo antes da janela abrir. Comandando as contratações, ele trouxe os sete novatos e dois retornos, quase todos de fora do país.

Quem chegou?

O primeiro foi o goleiro Thiago Couto, trocado com o Sport por Gabriel até o final do ano. Depois, chegou a primeira transferência sem custos, com o meia português Rúben Rodrigues que veio do Oxford United, da Inglaterra, e fica até junho de 2027 no Leão.

Do Uruguai, veio o atacante Renzo López, também sem custos, até julho de 2026, e também de Portugal, chegou o volante Rúben Ismael. De graça por estar livre no mercado, o português foi ao Vitória com contrato até dezembro de 2028.

Último estrangeiro, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra veio sem custos até junho de 2027. Brasileiro, Romarinho também chegou ao Vitória sem custos para ficar até julho do ano que vem.

Além das contratações, o zagueiro Camutanga e o volante Dudu voltaram ao Rubro-Negro, encerrando seus empréstimos antecipadamente e ficando no clube até o final do ano que vem. Camutanga estava no Remo e Dudu estava jogando pelo Ponte Preta.

Os investimentos foram significativamente menores do que na primeira janela da temporada, com os reforços chegando por troca, cancelamento de empréstimo ou sem custos.

Rúben Ismael, Aitor Cantalapiedra e Romarinho | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O que fizeram?

Quase todos já entraram em campo, com um deles se tornando desfalque quase de imediato. Já lesionado, Romarinho integra o departamento médico do Vitória após apenas um jogo pelo clube.

Aitor, Renzo López, Rúben Rodrigues, Rúben Ismael e Camutanga chegaram a jogar pelo Leão, mas acumulam poucos minutos até aqui. Ismael, inclusive, já precisou fazer uma cirurgia, desfalcando também o Leão.

Ramon, por sua vez, tem minutos, e muitos. Assumindo a lateral-esquerda do clube que parecia vazia sem Jamerson, o reforço já começou a ser titular um dia depois de ser anunciado, e nunca mais deixou o campo, nem mesmo sendo substituído. Dudu é o único que ainda não entrou em campo até aqui.

Ramon pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Quem saiu?

Já as saídas foram muitas - doze, cinco a mais do que o número de entradas. Desses, seis não chegaram a completar nem um ano de Vitória. O volante Thiaguinho rescindiu contrato e seguiu para o Operário-PR, enquanto o lateral-esquerdo Hugo também teve a rescisão confirmada e deve ir para o Botafogo ou Al Wasl.

Já o atacante Fau foi negociado em definitivo com a Ferroviária, com o Leão mantendo 45% dos direitos econômicos. Já atacante Carlos Eduardo deixou o Rubro-Negro e acertou com o Mirassol.

O volante Léo Naldi foi emprestado ao Criciúma até o fim do Campeonato Catarinense de 2026, enquanto o atacante Bruno Xavier rescindiu contrato e fechou com o Vila Nova. Já Janderson foi vendido ao Goztepe, da Turquia, por R$ 9,5 milhões.

O goleiro Gabriel foi emprestado ao Sport até o fim de 2025, em troca pela chegada do também goleiro Thiago Couto, e atacante Gustavo Mosquito foi negociado em definitivo com o Jubilo Iwata, do Japão.

Omeia Daniel Jr. foi negociado em definitivo com o Nacional, de Portugal, com o Leão mantendo 50% dos direitos. O também meia Wellington Rato, principal contratação da primeira janela de 2025 no Vitória, foi emprestado ao Goiás até o fim de 2025.

O atacante Léo Pereira teve rescisão de contrato e seguiu para CRB e Sport, e até mesmo um jogador que não estava mais no clube, emprestado ao Vila Nova, rescindiu o contrato com o Vitória - Jean Mota.

Wellington Rato pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

