CONFUSÃO

De volta ao Vitória, Dudu teve carro arranhado e pneus esvaziados

O volante estacionou em uma via proibida e bloqueou a passagem de um caminhão

*Da Redação

Por *Da Redação

03/09/2025 - 10:46 h
Dudu pelo Vitória
Dudu pelo Vitória -

Dudu acabou de chegar ao Vitória e já foi recebido com uma polêmica. Na noite da última terça-feira, 2, o volante estacionou seu carro em frente ao condomínio Torres de Pirajá, localizado no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador. O Chevrolet Tracker de Dudu, avaliado a partir de R$119.990, passou a noite no meio da rua, travando o fluxo de outros carros.

A situação escalonou quando um caminhão tentou passar na via e não conseguiu pelo local onde o carro estava estacionado. Muito incomodados com a situação, os moradores do local teriam arranhado e esvaziado os pneus do carro enquanto Dudu passava a noite no condomínio.

O problema é recorrente na região, que tem muitos carros estacionados de maneira incômoda em frente ao condomínio. Isso se dá devido à falta de uma garagem do próprio condomínio, que deixa seus moradores e visitantes sem alternativa.

Segundo testemunhas, o carro de Dudu não era o único, tendo outros veículos mal estacionados no local. Dudu chegou a tentar retirar o veículo do local, mas não teria conseguido justamente por causa dos moradores.

"Ele não estacionou no meio da rua não, estacionou onde tinham outros carros estacionados, deixaram todas as outras pessoas tirarem seus carros, quando ele foi tirar não deixaram, ainda arranharam o carro do cara todo", comentou um morador ao MASSA!.

"O barulho só virou estardalhaço porque é o Dudu. Conheço duas pessoas que moram lá e confirmaram: situações assim acontecem direto, mas nunca houve registro de dano em carro de ninguém. E outra: o próprio Dudu não falou absolutamente nada sobre o caso", completou.

A infração cometida pelos carros estacionados na via está no Art. 181, inciso XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), proibindo o estacionamento em locais e horários proibidos pela sinalização, como na rua em que Dudu estacionou.

Caso estacione em via proibida, o condutor deve ser multado em R$ 130,16, e receber quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

x