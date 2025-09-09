Fortaleza x Vitória: Retrospecto equilibrado mostra duelo sem favorito

Em um duelo histórico de grande rivalidade, o Vitória enfrenta o Fortaleza no Castelão. O retrospecto de confrontos é marcado por grande equilíbrio no Castelão, prometendo um jogo acirrado. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O retorno do Vitória aos gramados está cada vez mais próximo. Após vencer o Atlético-MG no último dia de agosto, o Leão da Barra entrou no recesso da Data Fifa com menos pressão e já acumula dez dias de preparação para o próximo confronto, diante do Fortaleza, no próximo sábado, 13, às 16h, no Castelão, palco onde as equipes costumam protagonizar duelos muito equilibrados.

Em confrontos no Castelão, em Fortaleza, apesar de ser o mando do tricolor cearense, as equipes apresentam grande equilíbrio. Em toda a história dos jogos no estádio, Fortaleza e Vitória se enfrentaram 14 vezes, com sete triunfos do tricolor cearense, dois empates e cinco vitórias do rubro-negro baiano. A paridade também é refletida nos gols: 23 do mandante e 15 do visitante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira o histórico do confronto:

Fortaleza 1-2 Vitória — Nordestão 2025

Fortaleza 3-1 Vitória — Brasileirão 2024

Fortaleza 0-1 Vitória — Nordestão 2024

Fortaleza 3-0 Vitória — Copa do Brasil 2022

Fortaleza 4-0 Vitória — Nordestão 2019

Fortaleza 2-0 Vitória — Nordestão 2010

Fortaleza 2-1 Vitória — Série B 2007

Fortaleza 1-0 Vitória — Brasileirão 2003

Fortaleza 0-2 Vitória — Nordestão 2002

Fortaleza 1-2 Vitória — Nordestão 1998

Fortaleza 3-1 Vitória — Brasileirão 1993

Fortaleza 0-2 Vitória — Série B 1992

Fortaleza 2-2 Vitória — Brasileirão 1986

Fortaleza 1-1 Vitória — Taça Brasil 1966

Se no retrospecto geral o equilíbrio já é evidente, o recorte dos últimos cinco confrontos reforça ainda mais a disputa equilibrada: são três vitórias do Fortaleza e duas do Vitória.

Confira o retrospecto dos últimos cinco jogos:

Fortaleza 1-2 Vitória — Nordestão 2025

Fortaleza 3-1 Vitória — Brasileirão 2024

Fortaleza 0-1 Vitória — Nordestão 2024

Fortaleza 3-0 Vitória — Copa do Brasil 2022

Fortaleza 4-0 Vitória — Nordestão 2019

Reforços

Para o duelo, o Vitória deverá contar com quatro reforços. Um dos principais problemas das últimas semanas, o departamento médico do clube finalmente se esvaziou.

No confronto, apenas Jamerson e Rúben Ismael devem desfalcar a equipe. Jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Atlético-MG — Claudinho, Raúl Cáceres, Renzo López e Romarinho — devem retornar. O paraguaio e o meia-atacante já treinam normalmente com o elenco, enquanto os outros dois estão em transição física.