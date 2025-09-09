Menu
RETORNO AOS GRAMADOS

Fortaleza x Vitória: Retrospecto equilibrado mostra duelo sem favorito

Histórico de confrontos entre Fortaleza e Vitória no Castelão mostra grande igualdade

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 11:12 h | Atualizada em 09/09/2025 - 11:29
Em um duelo histórico de grande rivalidade, o Vitória enfrenta o Fortaleza no Castelão. O retrospecto de confrontos é marcado por grande equilíbrio no Castelão, prometendo um jogo acirrado.
O retorno do Vitória aos gramados está cada vez mais próximo. Após vencer o Atlético-MG no último dia de agosto, o Leão da Barra entrou no recesso da Data Fifa com menos pressão e já acumula dez dias de preparação para o próximo confronto, diante do Fortaleza, no próximo sábado, 13, às 16h, no Castelão, palco onde as equipes costumam protagonizar duelos muito equilibrados.

Em confrontos no Castelão, em Fortaleza, apesar de ser o mando do tricolor cearense, as equipes apresentam grande equilíbrio. Em toda a história dos jogos no estádio, Fortaleza e Vitória se enfrentaram 14 vezes, com sete triunfos do tricolor cearense, dois empates e cinco vitórias do rubro-negro baiano. A paridade também é refletida nos gols: 23 do mandante e 15 do visitante.

Confira o histórico do confronto:

  • Fortaleza 1-2 Vitória — Nordestão 2025
  • Fortaleza 3-1 Vitória — Brasileirão 2024
  • Fortaleza 0-1 Vitória — Nordestão 2024
  • Fortaleza 3-0 Vitória — Copa do Brasil 2022
  • Fortaleza 4-0 Vitória — Nordestão 2019
  • Fortaleza 2-0 Vitória — Nordestão 2010
  • Fortaleza 2-1 Vitória — Série B 2007
  • Fortaleza 1-0 Vitória — Brasileirão 2003
  • Fortaleza 0-2 Vitória — Nordestão 2002
  • Fortaleza 1-2 Vitória — Nordestão 1998
  • Fortaleza 3-1 Vitória — Brasileirão 1993
  • Fortaleza 0-2 Vitória — Série B 1992
  • Fortaleza 2-2 Vitória — Brasileirão 1986
  • Fortaleza 1-1 Vitória — Taça Brasil 1966

Se no retrospecto geral o equilíbrio já é evidente, o recorte dos últimos cinco confrontos reforça ainda mais a disputa equilibrada: são três vitórias do Fortaleza e duas do Vitória.

Confira o retrospecto dos últimos cinco jogos:

  • Fortaleza 1-2 Vitória — Nordestão 2025
  • Fortaleza 3-1 Vitória — Brasileirão 2024
  • Fortaleza 0-1 Vitória — Nordestão 2024
  • Fortaleza 3-0 Vitória — Copa do Brasil 2022
  • Fortaleza 4-0 Vitória — Nordestão 2019

Reforços

Para o duelo, o Vitória deverá contar com quatro reforços. Um dos principais problemas das últimas semanas, o departamento médico do clube finalmente se esvaziou.

No confronto, apenas Jamerson e Rúben Ismael devem desfalcar a equipe. Jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Atlético-MG — Claudinho, Raúl Cáceres, Renzo López e Romarinho — devem retornar. O paraguaio e o meia-atacante já treinam normalmente com o elenco, enquanto os outros dois estão em transição física.

