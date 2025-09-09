Menu
HOME > ESPORTES
SAF no Vitória: clube avança em mudanças no estatuto; saiba mais

Ajustes estatutários foram propostos pelo advogado André Sica, do escritório CSMV

João Grassi

Por João Grassi

09/09/2025 - 13:18 h | Atualizada em 09/09/2025 - 13:33
Imagem illustrativa / campo do Barradão
Imagem illustrativa / campo do Barradão -

Com planos para implementar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) até 2027, o Vitória avançou no processo de modificação do seu estatuto. Os ajustes estatutários foram propostos pelo advogado André Sica, do escritório CSMV, contratado pelo clube para auxiliar na transformação.

A Comissão Permanente de Adequação do Estatuto do Esporte Clube Vitória se reuniu, no último dia 1º de setembro, para uma segunda discussão sobre a futura SAF do Leão da Barra. O encontro contou com a participação de representantes do escritório CSMV Advogados.

A reunião foi conduzida por Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo, e contou com a presença do presidente da Comissão, Edgar Neto, e dos membros Filipe Penedo, Pedro Dórea, Ralph Fernandes, Rômulo Braga e Vinícius Crysóstomo. A proposta de alteração no estatuto, baseada nas sugestões apresentadas no workshop realizado no dia 5 de junho, foi um dos principais pontos debatidos.

Próximos passos

Além da mudança estatutária, o Vitória ainda precisa definir um escritório para realizar o valuation — processo de determinar o valor econômico de uma empresa — e estruturar a proposta de SAF, que será apresentada posteriormente ao Conselho Fiscal.

A expectativa é de que, no encontro seguinte, marcado para a próxima semana, a Comissão do Estatuto finalize os trabalhos técnicos e encaminhe as mudanças ao Conselho Deliberativo.

ec vitória Estatuto SAF

x