Ex-presidente do Bahia defende Fábio Mota: "Mostrou que sabe fazer"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A má temporada do Vitória tem gerado diversos questionamentos para o trabalho da gestão do presidente Fábio Mota, criticado pela torcida rubro-negra especialmente por erros, inclusive admitidos pelo próprio, na montagem do plantel de atletas para 2025. Mota, no entanto, sempre relembra sua participação no salto do Leão da Barra da Série C à Série A em três anos, além de outros projetos de estruturação do clube.

Esse trabalho foi destacado, curiosamente, por um ex-presidente do rival Bahia: Guilherme Bellintani. Em participação na live do canal ‘BAR FC’, o empresário declarou que, caso ocorra o rebaixamento do Vitória no Brasileirão, o próprio Fábio Mota seria a figura ideal para reerguer o clube.

“Acho que Fábio, como todos nós presidentes, temos milhares de defeitos que são mais explícitos na hora que a gente está na liderança de um projeto como esse. Primeiro, toda vez que a gente critica um presidente de clube, a gente tem que perguntar assim, quantos se dispuseram a estar no lugar dele? Primeiro ponto, ele pode ser o pior cara do mundo, mas alguém melhor do que ele se dispôs a estar ali? Essa é a primeira pergunta", iniciou Bellintani.

"Eu defendo assim, de qualquer personalidade que tenha aceitado sentar nessa cadeira. O cara para se dispôr a estar ali já merece uma credibilidade. Segundo, que não é demais dizer, como o Fábio Mota pegou o Vitória, em que momento pegou, na situação que pegou e o que fez de lá até aqui”, completou.

Fábio Mota x Marcelo Paz

Bellintani traçou um paralelo entre as situações de Vitória e Fortaleza, clube que viveu seu auge nos últimos anos durante a gestão de Marcelo Paz, ex-presidente e atual CEO da SAF do Leão do Pici, mas que também briga contra o rebaixamento em 2025. O ex-dirigente do Bahia pontuou sobre a possibilidade de erros em trabalhos de longo prazo, rechaçando a “cultura de descarte” do futebol brasileiro.

“Se o Vitória cair e Fábio Mota disser que quer continuar [caso seja reeleito], é um cara que mostrou que sabe fazer. Todo mundo deve se posicionar e dizer assim: ‘eu sou muito bom na minha profissão, mas eu no lugar dele, quais erros eu teria cometido?’ As pessoas cuidam dos projetos, não são inteligências artificiais e algoritmos que vão cuidar daquilo e que são capazes de, entre aspas, porque nem são, acertar em tudo. Não é assim”, apontou.

Cáscio Cardoso, Guilherme Bellintani e Pedro Sento Sé durante live do BAR FC | Foto: Reprodução/YouTube/BAR FC

“As pessoas cometem erros. Quais são as melhores pessoas para cometer os erros? Todo mundo vai cometer. O cara é bem sucedido na profissão dele, não topou largar a profissão dele pra tomar conta do clube e fica lá sem se projetar no lugar do cara. ‘Se fosse eu, o que eu teria errado como presidente do Bahia ou Vitória? Várias, inúmeras. Não estou falando aqui, sendo contrário a crítica, passar a mão na cabeça, não é nada disso. Eu aguentei minhas porradas e a torcida, em grande parte, tinha razão. Mas é preciso entender que, cortar a cabeça e dizer tchau, ‘fora Belintani’, ‘fora Fábio Mota’, ‘fora Marcelo Paz’, não vai resolver a vida do futebol brasileiro, só vai piorar”, finalizou Guilherme Bellintani.