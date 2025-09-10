PORTUGUÊS
Após cirurgia no joelho, volante do Vitória se aproxima de retorno
Jogador de 26 anos foi contratado na última janela de transferências
Por João Grassi
Um dos jogadores contratados na última janela de transferências, Rúben Ismael teve seu início de passagem no Vitória comprometido por uma lesão. O volante, no entanto, está perto de retornar aos treinos com o restante do elenco.
Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. Recuperado, o português já está em transição e iniciou trabalhos com bola.
Embora esteja descartado da partida deste sábado, 13, o jogador de 26 anos deve perder apenas mais dois ou três compromissos no Brasileirão. Ele deve estar à disposição diante do Ceará, pela rodada 26.
Próximo compromisso
Ainda sem Rúben Ismael, o Vitória enfrenta o Fortaleza às 16h do próximo sábado, no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
