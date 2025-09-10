Menu
PORTUGUÊS

Após cirurgia no joelho, volante do Vitória se aproxima de retorno

Jogador de 26 anos foi contratado na última janela de transferências

João Grassi

Por João Grassi

10/09/2025 - 18:59 h
Rúben Ismael, volante do Vitória
Um dos jogadores contratados na última janela de transferências, Rúben Ismael teve seu início de passagem no Vitória comprometido por uma lesão. O volante, no entanto, está perto de retornar aos treinos com o restante do elenco.

Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. Recuperado, o português já está em transição e iniciou trabalhos com bola.

Embora esteja descartado da partida deste sábado, 13, o jogador de 26 anos deve perder apenas mais dois ou três compromissos no Brasileirão. Ele deve estar à disposição diante do Ceará, pela rodada 26.

Próximo compromisso

Ainda sem Rúben Ismael, o Vitória enfrenta o Fortaleza às 16h do próximo sábado, no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x