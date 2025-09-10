Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Fábio Mota projeta 20% de lucro no Vitória com cotas da LFU; entenda

Dirigente concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 10, no Barradão

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

10/09/2025 - 14:26 h | Atualizada em 10/09/2025 - 15:58
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória -

O Vitória vai deixar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e se juntar à Liga Forte União (LFU) a partir de 2029. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 10, o presidente Fábio Mota explicou a decisão e afirmou o clube que vai receber 20% a mais em relação ao valor anterior, mesmo vendendo 15% do percentual total com a mudança.

Segundo o dirigente, vender 15% dos direitos de TV é uma das condições para estar na LFU. O ganho total na negociação, dessa maneira, é avaliado em R$ 166 milhões de acordo com os valores projetados no quadro de cotas destacado durante a entrevista coletiva.

"Recebemos uma proposta para migrar para LFU a partir de 2029 e, todos os clubes que migraram para LFU vendem 15% do 100% para o investidor que faz o investimento. Foi assim com todos os clubes. Dos 100%, você vende 15%, porque a condição para ir para a LFU, é essa aí. Se você abater 15% de 35%, ele vai receber 20%. O que eu quero dizer com isso? Se o Vitória continuasse na Libra, o Vitória ia receber 35% a menos. O Vitória está vendendo 15% e indo para a LFU e vai receber, mesmo assim, 20% a mais do que se tivesse na Libra", disse Fábio Mota.

Quadro atual de receitas oficializado pelo Vitória
Quadro atual de receitas oficializado pelo Vitória | Foto: Reprodução | TV Vitória

Além do ganho de receita, 35% superior à da Libra, Fábio Mota destacou que o bloco oferece um contrato com mais parcerias. Vale lembrar que Globo, Record, Prime Video e CazéTV estão incluídas nesse processo da LFU.

"A LFU cresceu e além do contato com a Globo, também fez com a Record, Prime Video, Cazé TV etc. A partir de 2029 teremos um aumento dos pagamentos da Libra de 35%. Na Libra ganharemos 123 milhões por ano e na LFU será 166 milhões. O pessoal do LFU vai estar aqui. Não precisa gostar de Fábio Mota, mas amanhã os conselheiros votam pelo Vitória. Administrativamente precisamos disso. Esse é o motivo da mudança. Se ficarmos na Libra iriamos perder 35% a partir de 2029", afirmou.

A mudança só valerá a partir de 2029, quando se encerra o contrato com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O objetivo do clube, portanto, é antecipar recursos para o pagamento de dívidas.

x