HOME > ESPORTES
SANTUÁRIO

Arena Barradão: andamento de projeto ambicioso do Vitória é revelado

Presidente do Vitória concedeu entrevista nesta quarta-feira, 10

João Grassi

Por João Grassi

10/09/2025 - 15:38 h | Atualizada em 11/09/2025 - 11:11
Arena Barradão é um dos principais projetos da gestão Fábio Mota
Arena Barradão é um dos principais projetos da gestão Fábio Mota -

Um dos principais projetos da gestão Fábio Mota no Vitória, a Arena Barradão foi novamente pauta durante a entrevista coletiva desta quarta-feira, 10, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura.

Questionado sobre o andamento do projeto, o presidente rubro-negro admitiu que a situação “deu uma freada” por questões de “prioridade” envolvendo a mudança do clube para Liga Forte União (LFU).

“É um processo longo, tem que ser mandado para o Conselho, então a gente tem ordem de prioridades. Mandamos agora a questão das ligas para o Conselho, que é a prioridade, questão vital para o clube. Em sequência, vamos mandar o projeto da Arena Barradão. Tem um problema que o nosso jurídico também está tentando encontrar, que são as regularizações fundiárias. Quem vai fazer o investimento quer a regularização fundiária, então a gente ainda tem alguns probleminhas de regularização fundiária. Por isso que a gente parou, para a gente resolver isso e depois retomar”, explicou Fábio Mota.

Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão é apresentado

Apesar de ter pontuado sobre os pequenos entraves no projeto, Fábio reforçou que a Arena é uma realidade e o processo “está de pé”. Ele chegou a detalhar algumas ações já realizadas e indicou uma reunião com os responsáveis pela viabilização.

“Está tudo de pé, estamos conversando, trocando ideia, temos um grupo de trabalho conversando sobre isso. Vamos ter uma reunião na semana que vem. Eles [investidores] vão voltar aqui, já estiveram aqui, inclusive. Já mandaram uma equipe técnica, já fizeram todas as medições aqui, de engenharia do estádio, está andando bem. Questão de prioridade, a gente tem que resolver a questão da liga para depois ir para Arena Barradão”, completou o presidente do Vitória.

Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Investimento bilionário

O projeto oficial da Arena Barradão foi apresentado há cerca de um mês à diretoria do Vitória. Representantes da SD Plan e AR Fast Food, consórcio responsável pela confecção do projeto, apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra.

De acordo com comunicado oficial do clube, o aporte inicial do consórcio na obra está orçado em R$ 355 mil. Porém, o investimento total ao longo dos 35 anos de administração está estipulado em R$ 1, 4 bilhão.

O projeto conta com empreendimentos pedidos pela torcida rubro-negra, como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e mais. Além disso, a estrutura da Arena será capaz de receber jogos e shows internacionais.

x