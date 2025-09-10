Vitória avança rumo à SAF e incorpora líderes de movimento a projeto

Barradão, em Salvador - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A favor do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e aberto a investidores, o Vitória vai incorporar Daniel Barbosa e Ney Campello, líderes do Movimento Vitória SAF, no clube.

De acordo com o presidente Fábio Mota, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 10, o Rubro-Negro está adotando tudo aquilo que foi sugerido pela dupla.

"O Ney Campello e o Daniel vão fazer parte do núcleo da SAF do Vitória e vão estar aqui dentro. Junto com Sica, junto com o time que está cuidando de SAF, para ver se junto a gente, consegue andar mais rápido", disse o dirigente.

"Tudo aquilo que foi sugerido por Daniel, o Vitória está fazendo. Então, eu estou convidando o Daniel e o Ney Campello para vir para dentro do Vitória. Pega o movimento lá, vende para dentro, junta com o nosso povo aqui, bota uma sala, nós já temos um núcleo, vamos incorporar o Daniel e o Ney Campello.

Fábio Mota também revelou que fez contatos com vários investidores, mas descartou haver conversas com os donos catarianos do PSG, da França. A viagem para o Catar, contudo, ainda vai ser viabilizada na agenda do Leão, de acordo com o dirigente.

"A gente não teve contato. Fizemos contato com Sica com vários (investidores), mas o MVSAF não trouxe o investidor do Catar. Ele sinaliza Marcone pelas relações que têm, mas estamos abertos. Vamos montar a agenda, se tiver que ir... Eu falei com eles no primeiro dia: eu vou amanhã, mas no final do ano só Deus para responder. Temos que montar a agenda para ver se vai acontecer", afirmou o presidente.