Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vitória avança rumo à SAF e incorpora líderes de movimento a projeto

Fábio Mota revelou detalhes em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 10

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

10/09/2025 - 15:36 h | Atualizada em 11/09/2025 - 11:17
Barradão, em Salvador
Barradão, em Salvador -

A favor do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e aberto a investidores, o Vitória vai incorporar Daniel Barbosa e Ney Campello, líderes do Movimento Vitória SAF, no clube.

De acordo com o presidente Fábio Mota, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 10, o Rubro-Negro está adotando tudo aquilo que foi sugerido pela dupla.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O Ney Campello e o Daniel vão fazer parte do núcleo da SAF do Vitória e vão estar aqui dentro. Junto com Sica, junto com o time que está cuidando de SAF, para ver se junto a gente, consegue andar mais rápido", disse o dirigente.

"Tudo aquilo que foi sugerido por Daniel, o Vitória está fazendo. Então, eu estou convidando o Daniel e o Ney Campello para vir para dentro do Vitória. Pega o movimento lá, vende para dentro, junta com o nosso povo aqui, bota uma sala, nós já temos um núcleo, vamos incorporar o Daniel e o Ney Campello.

Leia Também:

Fábio Mota projeta 20% de lucro no Vitória com cotas da LFU; entenda
Vitória acerta contratação de mais um atacante, revela Fábio Mota
Ex-Vitória pode deixar aposentadoria para jogar Copa do Mundo

Fábio Mota também revelou que fez contatos com vários investidores, mas descartou haver conversas com os donos catarianos do PSG, da França. A viagem para o Catar, contudo, ainda vai ser viabilizada na agenda do Leão, de acordo com o dirigente.

"A gente não teve contato. Fizemos contato com Sica com vários (investidores), mas o MVSAF não trouxe o investidor do Catar. Ele sinaliza Marcone pelas relações que têm, mas estamos abertos. Vamos montar a agenda, se tiver que ir... Eu falei com eles no primeiro dia: eu vou amanhã, mas no final do ano só Deus para responder. Temos que montar a agenda para ver se vai acontecer", afirmou o presidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fábio mota vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Barradão, em Salvador
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Barradão, em Salvador
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Barradão, em Salvador
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Barradão, em Salvador
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x