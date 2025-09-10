Menu
ESPORTES
VAI VOLTAR?

Ex-Vitória pode deixar aposentadoria para jogar Copa do Mundo

Marcelo Moreno, de 38 anos, foi revelado no Leão da Barra e defendia a Seleção Boliviana

Por João Grassi

10/09/2025 - 10:04 h | Atualizada em 10/09/2025 - 10:40
Marcelo Moreno, atacante ex-Vitória
Ex-jogador do Vitória e maior artilheiro da história da Seleção Boliviana, Marcelo Moreno vive expectativa para ver seu país disputar uma Copa do Mundo. Aos 38 anos, ex-atacante afirmou que abandonaria a aposentadoria caso a Bolívia se classificasse.

Moreno chegou a atuar em seis jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas pendurou as chuteiras no ano passado. No entanto, ao ver a Bolívia se garantir na repescagem, o ex-atleta revelado no Leão da Barra viu a possibilidade de realizar um sonho.

"Se a Bolívia for para o Mundial, vou tentar fazer de tudo, mas volto a jogar. Meu sonho, cara. Meu sonho tem que se cumprir em campo, jogando o Mundial", disse Moreno em entrevista ao UOL Esportes.

Com 31 gols em 108 jogos pela seleção do seu país, Marcelo Moreno havia dado a declaração antes da vitória boliviana por 1 a 0 sobre o Brasil, na noite desta terça-feira, 9, no Estádio Municipal de El Alto. Ele comentou sobre a dificuldade de jogar na altitude.

"A altitude no início, ela te pega um pouco. Então, o importante é você aquecer bem e procurar aquela sensação de que o ar não está vindo. Aí vem normal. Você consegue jogar normal e, obviamente, em alguns momentos, se você for muito intenso, essa sensação vai vir de novo, então você tem que saber controlar, tem que saber quando correr, quando não, tem que saber dosar pra jogar na altitude”, explicou.

Marcelo Moreno foi revelado pelo Vitória
Marcelo Moreno foi revelado pelo Vitória | Foto: Reprodução

Bolívia na repescagem

A Seleção Boliviana está classificada para a repescagem do Mundial de 2026, mas ainda aguarda para conhecer seu adversário. Até então, apenas a Nova Caledônia, da Oceania, está confirmada na disputa. No total, seis países disputam duas vagas.

Duas equipes da América do Norte, uma da África e outra da Ásia também vão para a repescagem. O formato pode fazer a Bolívia ter que disputar somente um duelo, caso seja uma das seleções melhores ranqueadas na FIFA. Veja abaixo como funciona:

Formato da repescagem

Semifinal 1

Seleção sorteada 1 x seleção sorteada 2

Semifinal 2

Seleção sorteada 3 x seleção sorteada 4

Final 1

Vencedor da semifinal 1 x melhor seleção ranqueada na FIFA

Final 2

Vencedor da semifinal 2 x segunda melhor seleção ranqueada na FIFA

