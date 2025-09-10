Jean Lucas se coloca à disposição para atuar em decisão na Copa do Brasil

Jean Lucas fez sua estreia pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após fazer sua estreia pela Seleção Brasileira na noite de terça-feira, 9, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Jean Lucas nem pensa em descansar e já está de olho no jogo do Bahia desta quarta, 10, contra o Fluminense.

Apesar de ter jogado um dia antes na altitude de El Alto, contra a Bolívia, o camisa 6 tricolor disse que mandou mensagem para o técnico Rogério Ceni e pediu para jogar no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Amanhã [jogo contra o Fluminense] eu tô pronto, mandei mensagem pro Rogério já e falei para ele que quero estar no campo. Mandei agora falando que quero estar em campo amanhã, para a gente conseguir essa classificação”, garantiu Jean em entrevista ao ge.globo.

Titular absoluto do Esquadrão de Aço, Jean foi acionado pelo treinador Carlo Ancelotti para substituir Andrey Santos. O meio-campista atuou por 17 minutos na derrota para os bolivianos.

Fluminense x Bahia

O Bahia de Jean Lucas visita o Fluminense às 19h desta quarta-feira, no Maracanã, em partida que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O time baiano tem vantagem de um gol e joga pelo empate para se classificar.