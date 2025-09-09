VOTE
Enquete: o Bahia consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil?
O Esquadrão encara o Fluminense nesta quarta-feira, 10, em busca do feito inédito
Por Marina Branco
Um empate separa o Bahia da primeira vaga da história do clube na semifinal da Copa do Brasil - e ele pode vir nesta quarta-feira, 10. Enfrentando o Fluminense pelas quartas de final, o Esquadrão chega ao Maracanã com placar favorável de 1 a 0, criando boas chances de se classificar às semis de maneira inédita.
Historicamente, quando Bahia e Flu se encaram em um mata-mata, quem sai vencedor do duelo sai também vencedor da competição. Foi assim em 1988, quando o Esquadrão venceu seu segundo Brasileirão, e em 2007, quando o Fluminense ganhou sua única Copa do Brasil.
Agora, o Tricolor Baiano busca alcançar um feito nunca antes conquistado pelo clube, e seguir para enfrentar o vencedor de Corinthians e Athletico no caminho para a tão sonhada final da Copa.
