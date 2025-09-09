Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: o Bahia consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil?

O Esquadrão encara o Fluminense nesta quarta-feira, 10, em busca do feito inédito

Marina Branco

Por Marina Branco

09/09/2025 - 14:50 h
Bahia e Flu se encaram pelas quartas de final da Copa do Brasil
Bahia e Flu se encaram pelas quartas de final da Copa do Brasil -

Um empate separa o Bahia da primeira vaga da história do clube na semifinal da Copa do Brasil - e ele pode vir nesta quarta-feira, 10. Enfrentando o Fluminense pelas quartas de final, o Esquadrão chega ao Maracanã com placar favorável de 1 a 0, criando boas chances de se classificar às semis de maneira inédita.

Historicamente, quando Bahia e Flu se encaram em um mata-mata, quem sai vencedor do duelo sai também vencedor da competição. Foi assim em 1988, quando o Esquadrão venceu seu segundo Brasileirão, e em 2007, quando o Fluminense ganhou sua única Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Agora, o Tricolor Baiano busca alcançar um feito nunca antes conquistado pelo clube, e seguir para enfrentar o vencedor de Corinthians e Athletico no caminho para a tão sonhada final da Copa.

Leia Também:

Bahia chega à semifinal da Copa do Brasil? Saiba os palpites das IAs
Bahia pode ter Caio Alexandre e Jean Lucas contra o Fluminense
Venda de Lucho Rodríguez abre espaço para reposição no Bahia; entenda

Você acha que o Bahia chega à semifinal da Copa do Brasil?

Resultados Parciais

O Bahia chega à semifinal da Copa do Brasil?

Enquete

O Bahia chega à semifinal da Copa do Brasil?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil EC Bahia Fluminense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Flu se encaram pelas quartas de final da Copa do Brasil
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Bahia e Flu se encaram pelas quartas de final da Copa do Brasil
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Bahia e Flu se encaram pelas quartas de final da Copa do Brasil
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Bahia e Flu se encaram pelas quartas de final da Copa do Brasil
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x