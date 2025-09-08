Bahia chega à semifinal da Copa do Brasil? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Flu se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Fluminense se enfrentam pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, com o Flu contando com a energia do Maracanã para reverter o placar de 1 a 0 em casa e o Esquadrão sonhando em chegar à semi pela primeira vez na história. A bola rola nesta quarta-feira, 10, às 19h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no vencedor.

Para o ChatGPT, vai dar Flu no tempo regular, e por 2 a 1 no placar final. "Com a vitória no jogo de ida, o Bahia tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. O Fluminense, por sua vez, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar diretamente. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis", avaliou.

"O Fluminense possui um bom histórico como mandante. Além disso, o time carioca já reverteu eliminações em mata-matas semelhantes jogando em casa. Por outro lado, o Bahia demonstrou força no jogo de ida, com uma defesa sólida e aproveitando bem as oportunidades", analisou.

"A vantagem conquistada em Salvador é significativa, mas o Fluminense jogando em casa e com a pressão para reverter o placar pode ser decisivo. Acredito que o Fluminense, com o apoio da torcida e sua tradição em reverter confrontos em casa, consiga vencer o jogo. No entanto, o Bahia, com sua defesa sólida e contra-ataques rápidos, deve marcar um gol, levando a decisão para os pênaltis", completou.

Nos pênaltis, então, quem vence é o Bahia: "Considerando o cenário que descrevi — Fluminense vence por 2 a 1 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis — podemos analisar".

"Bahia chega aos pênaltis com moral, porque fez um gol fora de casa e saiu na frente em Salvador. Fluminense tem vantagem psicológica por jogar em casa, mas a pressão pode atrapalhar na hora das cobranças", previu..

"Historicamente, o Bahia tem se mostrado relativamente calmo em decisões de pênaltis, enquanto o Fluminense já teve resultados mistos nesse tipo de situação. O time baiano tende a manter a calma e aproveita a vantagem de já ter marcado fora de casa, enquanto a pressão em casa pode levar alguns jogadores do Fluminense a falhar", finalizou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o Esquadrão perde no tempo regular, tomando dois gols e sem marcar nenhum. "O Bahia venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, e precisa apenas segurar o resultado ou perder por um gol de diferença para se classificar", relembrou.

"Já o Fluminense precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar às semifinais. O Fluminense tem mais qualidade e experiência para vencer, enquanto o Bahia lutará para manter sua posição na competição", afirmou.

"A inteligência artificial prevê que o Fluminense terá mais chances de vencer devido à sua qualidade e experiência em jogos decisivos. O Fluminense precisa reverter a desvantagem criada no jogo de ida e terá que jogar com mais intensidade e criatividade", terminou.