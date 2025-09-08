Bahia: saída de Lucho Rodríguez entra no Top-10 maiores vendas de 2025

O Bahia acertou a venda de Lucho Rodríguez ao Neom SC, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros (R$ 139,3 milhões). A negociação é a maior da história do clube e do futebol nordestino, colocando o Tricolor entre as maiores vendas do Brasil em 2025. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A iminente saída do atacante Luciano “Lucho” Rodríguez pegou a torcida tricolor de surpresa na tarde deste domingo, 7. Apenas um dia após o uruguaio mais uma vez brilhar na Copa do Nordeste e ser um dos responsáveis pelo pentacampeonato inédito da competição, o Bahia encaminhou a venda do jogador, que deve deixar o clube por uma proposta quase irrecusável: o Neom SC, da Arábia Saudita, ofereceu 22 milhões de euros, além de 25% dos direitos em uma venda futura.

Caso concretizada, a negociação entrará para a seleta lista das maiores vendas do futebol brasileiro em 2025. Na cotação atual, em valores aproximados,o Bahia lucrará cerca de R$ 139,3 milhões. A saída de Lucho ocuparia a 6ª posição no ranking das 10 maiores vendas da temporada, ultrapassando as transferências de Thiago Almada e Igor Jesus, ambos ex-Botafogo, e de Jhon Arias, ex-Fluminense.

Confira a lista completa (valores aproximados em R$):

Vitor Reis: R$ 232 milhões / Palmeiras → Manchester City Luiz Henrique: R$ 220 milhões / Botafogo → Zenit Richard Ríos: R$ 194,7 milhões / Palmeiras → Benfica Wesley: R$ 162,2 milhões / Flamengo → Roma Gerson: R$ 160,2 milhões / Flamengo → Zenit Luciano Rodríguez: R$ 139,3 milhões / Bahia → Neom SC Thiago Almada: R$ 135,5 milhões / Botafogo → Atlético de Madrid Igor Jesus: R$ 128,8 milhões / Botafogo → Nottingham Forest Paulinho: R$ 115,8 milhões / Atlético-MG → Palmeiras Jhon Arias: R$ 110,3 milhões / Fluminense → Wolverhampton

Além de integrar essa seleta lista, a negociação também representará a maior venda da história do Bahia e do futebol nordestino. Apenas o valor referente à saída do atacante uruguaio fará o Esquadrão superar em arrecadação o São Paulo — até então o 5º clube que mais faturou com saídas de jogadores na 2ª janela de transferências do futebol brasileiro.

Com quatro atletas negociados por vendas ou empréstimos com compensação financeira, o Tricolor paulista arrecadou um montante de R$ 135,554 milhões. Já o Bahia, apenas com a venda de Lucho Rodríguez, deve receber cerca de R$ 139,3 milhões. As informações são do Gato Mestre, do ge.

Veja os clubes da Série A com maior arrecadação em vendas na 2ª janela de 2025: