Bahia pode ter Caio Alexandre e Jean Lucas contra o Fluminense

Bahia pode contar com Jean Lucas e Caio Alexandre contra o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. Clube avalia logística e condições físicas dos jogadores para decisão importante.

Passada a euforia do inédito pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia já precisa virar a chave para buscar mais um feito único em sua história — a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 10, o Tricolor de Aço enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maracanã, no duelo decisivo das quartas de final da competição, e deverá contar com dois reforços: os meio-campistas Jean Lucas e Caio Alexandre.

A expectativa é que o treinador Rogério Ceni tenha ambos os atletas à disposição para a decisão contra o Fluminense, mesmo que não durante toda a extensão da partida. Isso porque, ainda que os dois estejam em situações diferentes — Jean Lucas na Seleção Brasileira e Caio Alexandre no DM —, a utilização dos jogadores durante os 90 minutos pode ser prejudicial para o planejamento.

Entenda a situação de Caio Alexandre

O camisa 19, Caio Alexandre, está no Departamento Médico do Bahia tratando a região anterior da coxa direita, que o acometeu ainda na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará, há cerca de três semanas. Durante esse período, o meio-campista desfalcou o Tricolor de Aço em cinco partidas, incluindo o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e a decisão da Copa do Nordeste.

Contudo, no último sábado, 6, durante a comemoração do título do Nordestão, mesmo sem ter sido liberado para entrar em campo, o jogador participou da festa e, em entrevista ao Portal A TARDE, revelou que esta semana pode ser “definitiva” para o seu retorno.

"Eu tenho evoluído a cada dia. Graças a Deus, o Bahia tem um departamento médico muito qualificado e espero em breve estar em condições [...] Ainda não posso falar, mas esta semana pode ser definitiva e a gente pode cada vez mais tratar [a lesão], para que, se eu estiver em campo, possa ajudar o Bahia”, comentou o jogador, dando indícios de que está próximo de ser liberado.

No Bahia, há expectativa de que o atleta faça seu retorno aos gramados diante do Fluminense. Entretanto, vale ressaltar que é improvável a utilização do camisa 19 durante os 90 minutos do jogo, visando evitar uma possível recidiva da lesão.

Como o Bahia vai contar com Jean Lucas?

Convocado para defender a Seleção Brasileira, o meio-campista Jean Lucas é outro que é esperado para compor a delegação azul, vermelha e branca contra o Fluminense, mesmo que um dia antes da decisão, na terça-feira, 9, esteja com o Brasil na Bolívia.

Ainda que a logística para contar com o jogador seja complexa, já que ele estará na cidade de El Alto, na Bolívia, menos de 24 horas antes do duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni revelou, após o triunfo no jogo de ida diante do Fluminense, que o Bahia está viabilizando uma “força-tarefa” para contar com o camisa 6 na decisão.

Na ocasião, o comandante tricolor garantiu que “o clube vai fazer de tudo para que eles estejam disponíveis”, também citando o lateral-direito Santiago Arias, que deverá ficar de fora do duelo contra o Fluminense.

Assim como Caio Alexandre, mas por um motivo diferente, também é esperado no Bahia que Jean Lucas possa estar à disposição de Ceni, mesmo que não durante os 90 minutos.

Vale ressaltar que, em 2025, o Bahia tem fretado 100% dos voos nas partidas fora de casa para evitar desgaste. Considerando isso, é possível que a direção tricolor avalie a possibilidade de fretar uma aeronave para contar com os jogadores convocados.