Jean Lucas vai jogar? Ancelotti indica possível utilização pelo Brasil

Após ficar de fora da lista de relacionados da Seleção Brasileira na última quinta-feira, 4, o meio-campista Jean Lucas vive a expectativa de fazer sua estreia pelo Brasil contra a Bolívia, nesta terça-feira, 9, no último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, às 20h30.

Na esperança de poder entrar em campo, o jogador do Bahia teve um bom indício de que ganhará minutos durante a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. Nesta segunda-feira, 8, na Granja Comary, CT da Seleção Brasileira, localizada no Rio de Janeiro, o treinador italiano disse que espera poder dar essa oportunidade ao atleta, alegando que gostou do que viu durante os treinos.

Eu gostei do Jean Lucas [...] Seu caráter, sua vontade. Tomara que amanhã possa dar mais minutos a ele Carlo Ancelotti - treinador da Seleção Brasileira

A expectativa pela possível estreia de Jean Lucas fica ainda mais evidente, uma vez que Ancelotti confirmou que fará mudanças na Seleção Brasileira para o duelo contra a Bolívia, disputado na altitude de mais de 4 mil metros da cidade de El Alto — altitude à qual o jogador do Bahia já está bem ambientado.

"A ideia que tenho é mudar um pouco. Temos que considerar que temos um componente (altitude) que precisamos avaliar e mudar a estratégia do jogo. Estamos buscando informações sobre o jogo", declarou o técnico.

Jean Lucas já conhece e lidou bem com a altitude nesta temporada. Durante o duelo contra o The Strongest, pela segunda fase da Copa Libertadores, o meio-campista foi um dos destaques do empate em 1 a 1 nos 3.637 metros acima do nível do mar, em La Paz, também na Bolívia.

Outro fator que pode ser preponderante para que o atleta ganhe minutos é a suspensão do volante Casemiro, mas a disputa pela vaga ganhou um novo concorrente: Andreas Pereira. O jogador do Palmeiras foi convocado após a contusão de Kaio Jorge.