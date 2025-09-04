Menu
HOME > ESPORTES
AGORA VAI?

Cortado contra o Chile, Jean Lucas deve ganhar oportunidade em Bolívia x Brasil

Meio-campista ficou de fora da lista de relacionados no duelo contra o Chile

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/09/2025 - 23:08 h | Atualizada em 05/09/2025 - 12:32
Jean Lucas na Granja Comary, sede da Confederação Brasileira de Futebol
Jean Lucas na Granja Comary, sede da Confederação Brasileira de Futebol

Cortado diante do Chile nesta quinta-feira, 4, Jean Lucas, do Bahia, pode ganhar nova chance na Seleção Brasileira. O volante Casemiro recebeu o terceiro cartão amarelo durante o duelo no Maracanã e vai cumprir suspensão na próxima partida, abrindo espaço para o meio-campista do Esquadrão de Aço na lista de jogadores que viajarão para El Alto.

O camisa 6 foi o jogador escolhido para ser cortado da relação no Maracanã, já que apenas 23 atletas podem ser relacionados para a partida — um a menos em relação à convocação realizada por Carlo Ancelotti.

Agora sem Casemiro, Jean Lucas poderá estar à disposição do italiano sem que outro corte aconteça. O Brasil encara a Bolívia na próxima terça-feira, 4, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, na altitude de 4,150 metros da cidade de El Alto, a maior da América do Sul.

O volante do Bahia já conheceu e lidou bem com a altitude nesta temporada. Durante duelo contra o The Strongest, pela segunda fase dos playoffs da Copa Libertadores, o meio-campista foi um dos destaques do empate em 1 a 1 nos 3.637 metros acima do nível do mar, em La Paz.

O duelo na Bolívia pela Amarelinha acontece um dia antes do confronto decisivo entre Fluminense e Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e Jean Lucas é tratado como dúvida para a partida, uma vez que o técnico Rogério Ceni revelou que o clube fará o possível para contar com o camisa 6.

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã.

