Bahia alcança 60 jogos na temporada e maratona está longe de acabar

Com duas lesões em sequência, Erick Pulga foi uma das vítimas da maratona tricolor - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Ao entrar em campo nesta quarta-feira, 3, o Bahia alcançou uma marca inédita no futebol brasileiro em 2025. Diante do Confiança, no jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço chegou ao 60º jogo na temporada — sendo o primeiro clube do país a atingir tal número de partidas no ano.

Com um calendário apertado desde o início do ano, o Bahia disputou seis competições em 2025 — Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e playoffs da Sul-Americana —, mantendo-se vivo em três delas: Série A, Nordestão e Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assim, é possível afirmar que o Tricolor vai alcançar a impressionante marca de 80 jogos no ano, considerando as 18 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, a partida de volta da final da Copa do Nordeste e o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de classificação, esse número poderá ser ainda maior.

Em meio a essa maratona exaustiva, o Bahia enfrenta sérios problemas decorrentes do desgaste físico. Com 60 jogos disputados em 223 dias, o Esquadrão tem uma média de ao menos uma partida a cada três dias, tendo contado apenas com duas semanas completas de treino ao longo de toda a temporada.

O reflexo desse ritmo intenso aparece no departamento médico. Atualmente, seis atletas estão entregues aos cuidados médicos — Erick Pulga, Caio Alexandre, Ademir, Erick, Kanu e Ruan Pablo. Há menos de duas semanas, esse número chegou a oito jogadores afastados por lesão.

A sobrecarga de partidas fica ainda mais evidente nesta semana. Por conta da má organização do calendário pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Bahia será o único clube da Série A a entrar em campo durante a Data Fifa, enquanto as demais equipes terão mais de uma semana de descanso e treinamento. Isso ocorre porque, devido ao grande número de datas destinadas aos campeonatos estaduais, a Copa do Nordeste — principal torneio regional do país — precisou ter seu cronograma alterado, rompendo a tradição de ser disputada apenas no primeiro semestre e avançando para a segunda metade do ano, algo que já havia ocorrido em 2024.

Além das dificuldades para preservar seus atletas em condições físicas ideais e lidar com as lesões, o Bahia ainda sofre com os desfalques causados pelas convocações. Jean Lucas, chamado para a Seleção Brasileira, e Santi Arias, para a seleção colombiana, estão fora do segundo jogo diante do Confiança e ainda podem desfalcar o time também na decisão contra o Fluminense.

Delegação do Bahia antes do trajeto até o Batistão | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Maratona e preparação

Em entrevista após o triunfo em Aracaju, o técnico Rogério Ceni revelou ter feito uma preparação especial para os dois últimos jogos, contra Mirassol e Confiança. O comandante afirmou que foi necessário um trabalho de duas semanas com os atletas considerados reservas, já que a sequência de partidas e viagens impossibilitava ter escalações parecidas.

Tentei vencer o Mirassol e trabalhei esse time por duas semanas pensando no jogo de hoje. Acho que surtiu efeito. Rogério Ceni - Técnico do Bahia

"Se eu tivesse tirado e colocado esse time para jogar contra o Mirassol, você acha que esse time teria condição de fazer esse jogo hoje, de fazer o jogo no sábado, ou nós teríamos que vir com todos os jogadores para aqui, com todos os jogadores no sábado e na quarta?", questionou o comandante.

Responsável pela pior derrota do Bahia nos últimos quatro anos, o Mirassol disputou 27 jogos a menos que o Tricolor na temporada, um total de 33 contra os 60 do time baiano.

"Se comparar 60 jogos a 33 resulta em uma diferença bem rígida. Acho que a escolha foi bem feita, o resultado foi um desastre e a responsabilidade é minha, diferente dos que muitos falam, erro não. Eu tentei vencer o Mirassol", concluiu.

Técnico Rogério Ceni | Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Para efeito de comparação, o Mirassol não alcançará, até o fim do ano, nem sequer o número de jogos atual do Bahia, já que disputa apenas o Brasileirão e terá somente 18 compromissos restantes em 2025.

No mínimo, a equipe comandada por Rogério Ceni fará 29 partidas a mais que o time paulista, que é um adversário direto na briga por vaga na próxima Copa Libertadores. Com 36 pontos, o Bahia é 4º colocado da Série A, enquanto o Mirassol é o 6º, com 35 pontos.

Até o final deste mês de setembro, o Bahia ainda fará mais seis jogos em três diferentes competições. Os dois próximos serão decisivos: Confiança, pelo título da Copa do Nordeste, e Fluminense, valendo vaga nas semifinais da Copa do Nordeste.