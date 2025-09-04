Enquete: Ceni deve levar o time titular para a final com o Confiança?

Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está se preparando para concretizar uma das metas de sua temporada - levantar a quinta taça de Copa do Nordeste da sua história. O confronto que decide o campeão acontecerá na Arena Fonte Nova, neste sábado, 6, às 17h30, dando continuidade ao jogo de ida disputado contra o Confiança.

Na casa do Dragão, o Esquadrão levou a melhor com folga. O placar de 4 a 1 deixou todo tricolor mais tranquilo, especialmente considerando que Rogério Ceni levou um time misto ao campo, devido à exaustão que conciliar Brasileirão, Nordestão e Copa do Brasil tem dado ao time.

Com o resultado, o coração tricolor chega mais leve para o jogo de volta, que antecede mais um confronto extremamente importante para o Bahia - a chance de chegar à semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez na história se vencer o Fluminense no jogo de volta que já tem agregado de 1 a 0 para o Esquadrão, no dia 10 de setembro.

Tendo toda a situação em mente, fica a grande dúvida:

Rogério Ceni deve escalar o time titular para a grande final contra o Confiança?