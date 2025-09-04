VOTE
Enquete: Ceni deve levar o time titular para a final com o Confiança?
O Esquadrão vai à Fonte Nova com três gols de vantagem sobre o Dragão na Copa do Nordeste
Por Marina Branco
O Bahia está se preparando para concretizar uma das metas de sua temporada - levantar a quinta taça de Copa do Nordeste da sua história. O confronto que decide o campeão acontecerá na Arena Fonte Nova, neste sábado, 6, às 17h30, dando continuidade ao jogo de ida disputado contra o Confiança.
Na casa do Dragão, o Esquadrão levou a melhor com folga. O placar de 4 a 1 deixou todo tricolor mais tranquilo, especialmente considerando que Rogério Ceni levou um time misto ao campo, devido à exaustão que conciliar Brasileirão, Nordestão e Copa do Brasil tem dado ao time.
Com o resultado, o coração tricolor chega mais leve para o jogo de volta, que antecede mais um confronto extremamente importante para o Bahia - a chance de chegar à semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez na história se vencer o Fluminense no jogo de volta que já tem agregado de 1 a 0 para o Esquadrão, no dia 10 de setembro.
Tendo toda a situação em mente, fica a grande dúvida:
Rogério Ceni deve escalar o time titular para a grande final contra o Confiança?
O Bahia deve levar o time titular contra o Confiança na volta da final do Nordestão?
