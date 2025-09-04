Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: Ceni deve levar o time titular para a final com o Confiança?

O Esquadrão vai à Fonte Nova com três gols de vantagem sobre o Dragão na Copa do Nordeste

Marina Branco

Por Marina Branco

04/09/2025 - 14:58 h
Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia
Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia -

O Bahia está se preparando para concretizar uma das metas de sua temporada - levantar a quinta taça de Copa do Nordeste da sua história. O confronto que decide o campeão acontecerá na Arena Fonte Nova, neste sábado, 6, às 17h30, dando continuidade ao jogo de ida disputado contra o Confiança.

Na casa do Dragão, o Esquadrão levou a melhor com folga. O placar de 4 a 1 deixou todo tricolor mais tranquilo, especialmente considerando que Rogério Ceni levou um time misto ao campo, devido à exaustão que conciliar Brasileirão, Nordestão e Copa do Brasil tem dado ao time.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Com título do Nordestão nas mãos do Bahia, Vitória reinvidica penta não reconhecido
Bahia vence três categorias em premiação de melhores da América do Sul
Bahia: em noite inspirada, Lucho Rodríguez brilha atuando na ponta

Com o resultado, o coração tricolor chega mais leve para o jogo de volta, que antecede mais um confronto extremamente importante para o Bahia - a chance de chegar à semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez na história se vencer o Fluminense no jogo de volta que já tem agregado de 1 a 0 para o Esquadrão, no dia 10 de setembro.

Tendo toda a situação em mente, fica a grande dúvida:

Rogério Ceni deve escalar o time titular para a grande final contra o Confiança?

Resultados Parciais

O Bahia deve levar o time titular contra o Confiança na volta da final do Nordestão?

Enquete

O Bahia deve levar o time titular contra o Confiança na volta da final do Nordestão?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

confiança Copa do Nordeste EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x