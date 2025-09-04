Bahia: em noite inspirada, Lucho Rodríguez brilha atuando na ponta

Lucho Rodríguez brilha atuando na ponta, marca gol e ajuda o Bahia a vencer o Confiança na final da Copa do Nordeste 2025, consolidando sua importância no time - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Confiante e exalando raça em campo — esse tem sido o perfil de Luciano “Lucho” Rodríguez nos últimos jogos. Nesta quarta-feira, 3, diante do Confiança, por exemplo, o atacante uruguaio foi um dos destaques do Bahia no triunfo por 4 a 1, no jogo de ida da decisão da Copa do Nordeste.

Autor do gol que tirou o zero do placar logo nos minutos iniciais da partida, após um belo chute que quebrou a pressão devido ao resultado vexatório no final de semana, o camisa 17 do Esquadrão se destacou não só pela bola na rede, mas também pela alta quantidade de chances criadas, uma assistência milimétrica e, sobretudo, pela leveza em campo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essa “leveza” está diretamente atrelada à confiança do jogador, que há pouco mais de um mês estava abalada por uma longa e incômoda seca de gols. Durante o período, o atacante atravessou o pior momento de sua carreira, ficando 22 jogos sem marcar.

Por conta desse jejum — que perdurou quatro meses — Lucho, em certa oportunidade, afirmou que gostaria de voltar a jogar pelos lados do campo, como atacante de beirada. A declaração aconteceu durante sua apresentação à Seleção Uruguaia e caiu como uma bomba na torcida tricolor, mas foi rapidamente acatada por Rogério Ceni, que prontamente testou o jogador na posição.

O desempenho, porém, não foi notório, e o camisa 17 voltou a atuar centralizado. E foi justamente atuando nesse setor que Luciano Rodríguez finalmente voltou a desencantar. Na partida contra o Juventude, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, no dia 27 de julho, o uruguaio marcou o gol que pôs fim ao jejum e, desde então, já marcou quatro gols.

Contudo, na partida desta quarta-feira, 3, na final do Nordestão contra o Confiança, o gol marcado e a atuação tiveram um “gosto especial”, afinal, o atacante foi escalado para atuar pelos lados, enquanto Willian José fez a referência. Atuando em sua posição “natural”, Luciano Rodríguez se sobressaiu e foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni após o jogo.

Durante a coletiva, o treinador tricolor parabenizou o uruguaio pela atuação diante do Confiança e destacou o vigor físico do atacante — que só pôde defender o Bahia após ter sido preterido por Bielsa no Uruguai: “Ele foi bem, é um jogador de muita resistência física. Fez um belíssimo gol, deu uma assistência, teve uma boa participação no jogo, aguentou a partida toda. Acho que essa parte física é a principal qualidade dele [...] O Lucho cumpriu o que precisava, um jogador muito dedicado.”

Joga de nove e faz gol, hoje jogou pelo lado e fez gol Rogério Ceni - técnico do Bahia

A boa atuação de Luciano “Lucho” Rodríguez jogando pelas beiradas do campo acontece em um momento oportuno, uma vez que o Bahia enfrenta uma fase delicada. Isso porque o elenco carece de opções no setor devido às lesões de Ademir e Erick Pulga.

Portanto, o camisa 17 surge como opção para o técnico Rogério Ceni, tanto centralizado quanto pelos lados do campo, em meio a esse período de baixas no grupo azul, vermelho e branco, além, claro, de suprir o desejo do atleta em jogar pela ponta.