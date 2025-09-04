Menu
HOME > ESPORTES
"JOGA MUITO"

Jean Lucas e Caio Alexandre comemoram goleada do Bahia; assista

Mesmo distante, 'dupla dinâmica' comemorou bastante a vantagem na Copa do Nordeste

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/09/2025 - 6:11 h
Jean Lucas e Caio Alexandre, meio-campistas do Bahia
Jean Lucas e Caio Alexandre, meio-campistas do Bahia

A goleada por 4 a 1 sobre o Confiança nesta quarta-feira, 3, também foi celebrada pela dupla que o torcedor se acostumou a amar: Jean Lucas e Caio Alexandre. Os meio-campistas desfalcaram o Tricolor no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, mas comemoraram bastante o triunfo dos companheiros.

Convocado para Seleção Brasileira, Jean Lucas ficou de fora da decisão — assim como não estará à disposição na segunda final em Salvador — por estar junto com a delegação da Amarelinha na Granja Comary, sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Assista:

Ceni vê "decisão acertada" no 5 a 1 como chave para triunfo em Aracaju
Solução? Bahia utilizou 26 jogadores da base na Copa do Nordeste
Bahia: Nestor destaca "estrela inevitável" após goleada no Nordestão

Caio Alexandre, por outro lado, se recupera de uma lesão no músculo anterior da coxa direita e não viajou para Aracaju. A tendência é que o camisa 19 também atue na segunda partida, marcada para o próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova.

A presença da dupla no confronto diante do Fluminense, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contudo, ainda é tratada como dúvida. Enquanto Rogério Ceni afirmou que fará o possível para contar com Jean Lucas, Caio Alexandre corre contra o tempo para estar à disposição no Maracanã.

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 10, às 19h.

Bahia caio alexandre confiança Jean Lucas

x