Jean Lucas e Caio Alexandre comemoram goleada do Bahia; assista
Mesmo distante, 'dupla dinâmica' comemorou bastante a vantagem na Copa do Nordeste
Por Lucas Vilas Boas
A goleada por 4 a 1 sobre o Confiança nesta quarta-feira, 3, também foi celebrada pela dupla que o torcedor se acostumou a amar: Jean Lucas e Caio Alexandre. Os meio-campistas desfalcaram o Tricolor no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, mas comemoraram bastante o triunfo dos companheiros.
Convocado para Seleção Brasileira, Jean Lucas ficou de fora da decisão — assim como não estará à disposição na segunda final em Salvador — por estar junto com a delegação da Amarelinha na Granja Comary, sede da CBF, no Rio de Janeiro.
📲 Jean Lucas via story: "É BICHO, NESTOR!" pic.twitter.com/tJzQrQALAS— Vou de Bahêa (@VoudeBahea) September 4, 2025
Caio Alexandre, por outro lado, se recupera de uma lesão no músculo anterior da coxa direita e não viajou para Aracaju. A tendência é que o camisa 19 também atue na segunda partida, marcada para o próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova.
eu te amo muito caio alexandre pic.twitter.com/OeolNYJEjY— marco (@mapitangueira) September 4, 2025
A presença da dupla no confronto diante do Fluminense, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contudo, ainda é tratada como dúvida. Enquanto Rogério Ceni afirmou que fará o possível para contar com Jean Lucas, Caio Alexandre corre contra o tempo para estar à disposição no Maracanã.
As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 10, às 19h.
