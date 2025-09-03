Menu
ESPORTES
SAPO DEU SORTE!

Bahia: Nestor destaca "estrela inevitável" após goleada no Nordestão

Meio-campista marcou um gol e distribuiu duas assistências em Aracaju

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/09/2025 - 23:53 h | Atualizada em 04/09/2025 - 8:39
Rodrigo Nestor marcou um golaço de falta no Bahia
Rodrigo Nestor marcou um golaço de falta no Bahia -

O triunfo do Bahia por 4 a 1 sobre o Confiança nesta quarta-feira, 3, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste passou duas vezes pelos pés de Rodrigo Nestor, que marcou um golaço de falta e ainda distribuiu uma assistências. Após a partida, o camisa 11 tricolor destacou a sua "estrela", que sempre costuma brilhar em grandes decisões.

Além do desempenho na primeira decisão do Nordestão, o meio-campista já havia marcado dois gols e três assistências em outras finais disputadas com a camisa do São Paulo. Dessa vez no Esquadrão de Aço, Nestor desabafou sobre sua estrela "inevitável"

"Sempre falei que sou um cara muito abençoado. É incrível que nessas horas minha estrela costuma brilhar, antes do jogo eu procuro não pensar muito nisso, mas é inevitável: sempre acontece. Eu estava comentando com minha família antes, que a gente nem tem coragem de pedir para Deus certas coisas, e coisas como esta não tem como pedir. Você vai e faz muito mais do que você merece", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

"Estou feliz e não só pelo resultado. Hoje um time repleto de meninos da base, isso é muito gratificante e mostra o que é o projeto Bahia. Vamos continuar, não tem nada ganho, existe um adversário do outro lado e no sábado tem mais", completou.

Assista o gol do meio-campista:

Apesar da vantagem elástica, Rodrigo Nestor valorizou o adversário e destacou que não existe nada decidido até o momento. O meio-campista também revelou já ter sofrido uma virada e amargando o vice-campeonato em uma final disputada em jogos de ida e volta anteiriormente.

"Fizemos uma vantagem um pouco elástica, mas não tem nada ganho. Eu já fiz uma vantagem assim e tomei uma virada no segundo jogo. Tem que chegar e jogar igual o melhor. É chegar lá na Fonte (Nova) e respeitar o adversário", completou Nestor.

A decisão que Nestor se refere é a do Campeonato Paulista de 2022, quando o São Paulo fez 3 a 1 na ida, mas sofreu a virada do Palmeiras na volta, perdendo por 4 a 0 no Allianz Parque.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, para sacramentar a vantagem contra o Confiança e, quem sabe, se sagrar pentacampeão da Copa do Nordeste.

