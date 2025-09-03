Menu
LAMPIONS LEAGUE

Bahia divulga relacionados para final da Copa do Nordeste; veja

Esquadrão de Aço enfrenta o Confiança às 21h30 desta quarta-feira, 3

João Grassi

Por João Grassi

03/09/2025 - 19:20 h
Iago Borduchi e Gabriel Xavier foram relacionados pelo técnico Rogério Ceni
Iago Borduchi e Gabriel Xavier foram relacionados pelo técnico Rogério Ceni -

O Bahia divulgou a lista de atletas relacionados para enfrentar o Confiança nesta quarta-feira, 3, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste.

O técnico Rogério Ceni convocou 25 jogadores. O meio-campista Michel Araújo e o lateral-direito Gilberto são opções. Outras novidades são Victor (goleiro), Sidney e o lateral Alex, ambos campeões estaduais pelo Sub-20.

Enquanto o atacante Erick Pulga, com estiramento muscular na coxa, foi vetado pelo Departamento Médico, o zagueiro David Duarte, por controle de carga, ficou fora da viagem.

Lista de relacionados do Bahia

Goleiros: Ronaldo, Danilo Fernandes e Victor;
Laterais: Alex, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Zé Guilherme;
Zagueiros: Gabriel Xavier, Fredi e Ramos Mingo;
Meio-campistas: Acevedo, Cauly, David Martins, Everton Ribeiro, Michel Araujo, Rezende, Rodrigo Nestor, Sidney e Vitinho;
Atacantes: Juninho, Kayky, Luciano Rodríguez, Tiago e Willian José.


Lista de relacionados do Bahia | Foto: Divulgação/EC Bahia

x