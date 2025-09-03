Copa do Nordeste: veja histórico do Bahia em finais do torneio

Veja o histórico do Bahia em finais da Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vai tentar começar a escrever mais um capítulo vitorioso de sua história nesta quarta-feira, 4. Diante do Confiança, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, o Tricolor de Aço busca dar o primeiro passo rumo ao inédito pentacampeonato da Copa do Nordeste.

Detentor de quatro títulos da competição, o Bahia ostenta, ao lado do rival Vitória, a alcunha de maior campeão do Nordestão. A soberania regional, contudo, não se expressa apenas nas conquistas tricolores.

Com a edição de 2025, o torneio já foi disputado 22 vezes, e o Esquadrão alcançou a final em dez ocasiões, o que representa aproximadamente 45% de todas as edições. No total, o Bahia sagrou-se campeão quatro vezes, enquanto acumula cinco incômodos vice-campeonatos.

Veja o retrospecto do Bahia em finais da Copa do Nordeste:

Nordestão 2025: vs. Confiança – a disputar

Nordestão 2021: vs. Ceará – campeão

Nordestão 2020: vs. Ceará – vice-campeão

Nordestão 2018: vs. Sampaio Corrêa – vice-campeão

Nordestão 2017: vs. Sport – campeão

Nordestão 2015: vs. Ceará – vice-campeão

Nordestão 2002: vs. Vitória – campeão

Nordestão 2001: vs. Sport – campeão

Nordestão 1999: vs. Vitória – vice-campeão

Nordestão 1997: vs. Vitória – vice-campeão

Em caso de título contra o Confiança, no próximo sábado, 6 — partida que definirá o campeão do torneio —, o Bahia se isolará no topo como o maior campeão da Copa do Nordeste e afastará a incômoda estatística de ter mais vice-campeonatos do que conquistas no Nordestão.

Vale ressaltar que, caso se sagre campeão da Copa do Nordeste de 2025, o Bahia também passará a ser o maior detentor de "Orelhudas", ao lado de Fortaleza e Ceará, ambos com três troféus deste novo formato da competição, que voltou a ser disputada em 2013 e, desde então, de forma ininterrupta.



Desfalques preocupam, mas Ceni conta com reforços

A pressão sobre o Bahia para o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste é grande. A equipe comandada por Rogério Ceni vem de uma goleada acachapante no fim de semana, tem um elenco desgastado fisicamente e sofre com uma série de desfalques: Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick, Ruan Pablo, Pulga, Jean Lucas e Arias — os cinco primeiros lesionados e os dois últimos convocados para suas respectivas seleções.

Por isso, o treinador afirmou que está preparando jogadores da categoria Sub-20 do Esquadrão e que qualquer energia nova será utilizada pensando em “sobreviver”. No entanto, em meio ao desgaste e às ausências, Ceni terá à disposição atletas que antes eram dúvidas: Lucho Rodríguez, Gilberto e Michel Araújo.

O uruguaio ficou fora da lista de convocados do técnico Marcelo Bielsa para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já o lateral-direito Gilberto e o meio-campista Michel Araújo estavam no departamento médico, mas desde a semana passada concluíram o processo de transição física e treinaram normalmente com o grupo durante a preparação para o duelo.

O lateral Gilberto, inclusive, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 2, após o treino no CT Evaristo de Macedo e garantiu estar pronto para entrar em campo.