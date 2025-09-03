Confiança possui meio time de desfalques para final contra o Bahia

O Confiança terá sete desfalques para as finais da Copa do Nordeste 2025 contra o Bahia. A equipe aposta em sua defesa sólida para o duelo. - Foto: Luiz Neto / AD Confiança

Não é só o Bahia que terá uma série de desfalques para a final da Copa do Nordeste. O Confiança, adversário do Esquadrão nesta quarta-feira, 3, no primeiro jogo da decisão do Nordestão de 2025, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, conta com mais de meio time de ausências para o duelo.

Além do goleiro titular e peça importante da equipe, Felipe Scheibig — cujo contrato se encerrou no último dia 30 de agosto e não teve renovação —, o Confiança não poderá contar com os atacantes Maikon Aquino e Renan, o meia Jhon Cley, os laterais Lenon e Vicente e o volante Thiago.

Esses atletas não enfrentam o Bahia pois foram contratados pelo Azulão após o fim do período de inscrições de novos jogadores na Copa do Nordeste, ficando, portanto, impedidos de entrar em campo no torneio.

Com isso, o Confiança terá sete ausências confirmadas para a final do Nordestão e deve ir a campo com a seguinte formação: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Vitinho; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.

O Bahia, por sua vez, possui uma lista de desfalques ainda maior. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não terá à disposição oito atletas: Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick, Ruan Pablo, Pulga, Jean Lucas e Arias.

Melhor defesa da competição

Apesar da alta quantidade de ausências, o Confiança se apoia em uma estatística importante para a decisão: possui a melhor defesa da Copa do Nordeste. A equipe sofreu apenas cinco gols e está há cinco jogos sem ser vazada no torneio.

Confronto marcado pelo domínio do Bahia e maior goleada do século

No retrospecto geral do confronto, o Bahia leva ampla vantagem. Em 18 duelos na história, o Tricolor de Aço venceu 13 vezes, foi derrotado em apenas três e registrou dois empates.

Além disso, o embate carrega uma goleada histórica para o Bahia. Em 2002, também pela Copa do Nordeste, o Esquadrão não tomou conhecimento do Confiança e venceu o rival por sonoros 10 a 2, na antiga Fonte Nova — a maior goleada do Tricolor de Aço neste século.