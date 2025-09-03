Copa do Nordeste: Ceni quer bi e Bahia mira pentacampeonato

Na final da Copa do Nordeste 2025, Rogério Ceni busca seu segundo título no torneio, enquanto o Bahia tenta conquistar o inédito pentacampeonato da competição. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca do seu primeiro título de Copa do Nordeste no comando do Bahia, o treinador Rogério Ceni conhece os caminhos para alcançar a glória regional. Em 2019, quando ainda estava à frente do Fortaleza, o técnico conquistou o Nordestão, colocando fim ao tabu do clube cearense de nunca ter vencido o torneio.

Rogério Ceni foi campeão da Copa do Nordeste em 2019, pelo Fortaleza | Foto: Reprodução / Redes sociais

Agora, à frente do Bahia, Rogério Ceni persegue sua segunda “Orelhuda”, como é conhecida a taça da Copa do Nordeste. O primeiro passo para essa conquista começa nesta quarta-feira, 3, às 21h30, diante do Confiança, no Batistão, em Aracaju. O desfecho dessa trajetória — neste sábado, 6, na Arena Fonte Nova — pode resultar em mais uma conquista para o treinador e no inédito pentacampeonato para o Esquadrão.

Espero que façamos dois bons jogos e nos isolemos como maior campeão do Nordeste afirmou Rogério Ceni - após eliminar o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste

Apesar de conhecer a “receita para o sucesso” na competição, o treinador sofre com uma série de desfalques para o primeiro jogo da final, além de lidar com um elenco extremamente desgastado pela alta carga de partidas disputadas.

Durante coletiva após o triunfo sobre o Fluminense, na Copa do Brasil, há cerca de uma semana, Ceni afirmou que, diante do Confiança, no primeiro jogo da final do Nordestão, o Bahia teria um time “diferente de tudo que já jogamos”.

A declaração foi feita antes do vexame diante do Mirassol. Na ocasião, Rogério Ceni garantiu que estava preparando jogadores do elenco Sub-20 para a decisão. Contudo, após a goleada sofrida no fim de semana, o comandante mudou um pouco o discurso.

Ainda que Ceni tenha uma “dor de cabeça” para montar a escalação inicial devido às ausências e à necessidade de poupar alguns atletas, o treinador ressaltou que “vai colocar o que puder ter de energia nova para o jogo”, mas também assegurou que “vai repetir o que for necessário”.

“Entender quem tem condições de repetir e tentar colocar energia nova para sobreviver nessa primeira partida da Copa do Nordeste. Depois, com espaço maior até o sábado [partida da volta], iniciar uma nova sequência”, afirmou o treinador na coletiva após o jogo contra o Mirassol.

Confronto marcado pelo domínio do Bahia e maior goleada do século

No retrospecto geral do confronto, o Bahia leva ampla vantagem. Em 18 duelos na história, o Tricolor de Aço venceu 13 vezes, foi derrotado em apenas três e registrou dois empates.

Além disso, o embate carrega uma goleada histórica para o Bahia. Em 2002, também pela Copa do Nordeste, o Esquadrão não tomou conhecimento do Confiança e venceu o rival por sonoros 10 a 2, na antiga Fonte Nova — a maior goleada do Tricolor de Aço neste século.