Ancelotti elogia reação de Jean Lucas ao ser convocado para o Brasil

Às vésperas da partida entre Brasil e Chile, na quinta-feira, 4, no Maracanã, às 21h30, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti concedeu coletiva de imprensa na Granja Comary, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 3. Durante a entrevista, o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, foi citado em uma das respostas do italiano.

Questionado sobre as reações dos jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira — como a emoção do jogador do Bahia ao saber que foi chamado para vestir a “Amarelinha” —, o treinador afirmou que tais reações são recebidas com bons olhos.

Segundo Ancelotti, o impacto dessas reações é muito positivo e demonstra que a camisa da Seleção Brasileira é extremamente importante: "Eu gosto muito de ver os jogadores emocionados com a oportunidade de estarem aqui”, garantiu o italiano.

O jogador que é convocado para defender o Brasil tem que ter ‘emoção’ (para representar o país) [...] tem que estar contente de estar na Seleção Brasileira Carlo Ancelotti - técnico da Seleção Brasileira

Cercado de expectativa para jogar pela primeira vez como profissional com a camisa da Seleção Brasileira, o meio-campista Jean Lucas deve iniciar a partida diante do Chile no banco de reservas. O camisa 6 do Bahia participou das atividades com o restante do elenco convocado, mas os titulares do Brasil deverão ser Casemiro e Bruno Guimarães.

Jean concedeu coletiva na terça

Se hoje foi dia do técnico Carlo Ancelotti falar, na terça-feira, 2, foi a vez do craque do Bahia conceder entrevista. Durante a coletiva, o jogador exaltou o setor de meio-campo do Brasil e destacou a importância do Esquadrão de Aço para voltar mais vezes à Granja Comary, sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"Sei que o meio-campo da Seleção Brasileira é recheado de excelentes jogadores, então estar aqui é algo muito gratificante e marcante. Acho que [para voltar à Seleção Brasileira] tenho que continuar fazendo bem ao Bahia, continuar representando o Nordeste, principalmente o Bahia, que me permitirá conquistar feitos incríveis com a Seleção Brasileira", comentou o camisa 6 em entrevista coletiva.

De volta à Seleção Brasileira após 34 anos

O Bahia volta a ter um representante na Seleção Brasileira após 34 anos de ausência. O meio-campista Jean Lucas foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra. Após três longas décadas, um jogador do Esquadrão voltou a ser chamado para defender o Brasil.

O último atleta do Tricolor de Aço a ser convocado foi o meia Luís Henrique, que defendeu a Seleção Brasileira entre 1990 e 1991, representando o clube na Copa América de 1991. No total, disputou 12 jogos e marcou quatro gols. Como jogador do Bahia, apenas na competição continental, foram dois gols em cinco partidas.