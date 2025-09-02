Brasil mantém tabu sobre o Chile nas Eliminatórias; confira os números

Seleção Brasileira domina Chile no retrospecto - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira, 4, às 21h30, no Maracanã, para enfrentar o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo marca o penúltimo compromisso oficial da equipe antes do Mundial de 2026 e traz consigo um retrospecto amplamente favorável ao Brasil: em 76 confrontos, são 54 vitórias, 14 empates e apenas oito derrotas para a La Roja.

A última vez que os chilenos venceram a Canarinho aconteceu em 2015, há quase uma década, por 2 a 0, também em jogo válido pelas Eliminatórias. Depois da partida no Rio de Janeiro, a equipe brasileira ainda encara a Bolívia, no dia 9 de setembro, às 21h30, no Estádio Municipal El Alto.

Além da importância esportiva, o jogo ficará marcado por uma estreia simbólica. Carlo Ancelotti, comandante da Seleção, terá sua primeira experiência à beira do gramado do Maracanã. “Estou muito emocionado por treinar a Seleção no Maracanã. Não tivemos problemas nesse período, porque o ambiente na Seleção é muito familiar, muito bom, com muita competência, organização”, declarou o treinador italiano.

O grupo comandado por Ancelotti se apresentou na última segunda-feira (1º/9) na Granja Comary, em Teresópolis. A convocação inicial precisou de ajustes: quatro jogadores foram cortados por lesão, o que abriu espaço para as entradas de Jean Lucas, Samuel Lino e Vitinho, as principais novidades da lista.