Ex-Bahia, Renato Paiva discute com repórter e revive polêmica; assista

Renato Paiva, técnico do FOrtaleza - Foto: Reprodução | TV Leão

O técnico Renato Paiva se envolveu em mais uma polêmica com um jornalista durante entrevista coletiva. Após protagonizar uma discussão acalorada ainda no Bahia em 2023, o português voltou a questionar um repórter após a derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Internacional, neste domingo, 31.

Na ocasião, o repórter Lucas Catrib, do SporTV, criticou a atuação dos jogadores do Leão do Picí durante o treino de finalizações no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e classificou a organização do aquecimento como "preocupante".

"Acompanhei o trabalho de finalização do Fortaleza e vou te falar uma coisa... é preocupante. Um péssimo aproveitamento nas finalizações e notei também uma certa desorganização no trabalho de aquecimento", disse o jornalista durante transmissão ao vivo.

Na entrevista após a partida, Paiva questionou o repórter pelo comentário e, diferentemente do caso que viralizou quando o treinador ainda comandava o Bahia, o jornalista revelou ter se expressado errado e pediu desculpas pelo mal entendido. Em 2023, o português criticou o radialista Jailson Baraúna por ter sido chamado de "covarde" e "mal criado" durante um programa ao vivo, causando uma discussão acalorada na Arena Fonte Nova.

"Eu perguntei porque a organização do aquecimento cai no corpo técnico, que faz o aquecimento como já faz a muito tempo, e ninguém nunca tinha feito uma observação em relação a isso. Se me dissesse que os jogadores, na finalização, não fazem gols, falham, ou não são sérios na finalização, isso é uma coisa que não tem a ver com a organização. A primeira coisa que faço quando chego ao vestiário é perguntar como que foi o aquecimento, porque as vezes eu dou um grito para acordar os jogadores em função do aquecimento não ocorrer bem", disse Renato Paiva neste domingo, 31.

"Isso é uma coisa, a pré-disposição do jogador para aquecer, a outra é organização. Eu tinha que fazer essa pergunta porque saiu no ar e a organização questiona o meu trabalho", completou.

O português voltou a se pronunciar nas redes sociais sobre o ocorrido e cobrou "responsabilidade" aos profissionais de imprensa. De acordo com ele, o repórter trouxe a informação com base apenas em opinião.

Veja o comentário do treinador:

"No início da transmissão do último jogo, todo o Brasil obteve a informação de um repórter baseada em um achismo, e não em um fato. O treinador só pode se defender e defender seu staff de uma fala dessa através da coletiva após o jogo, mas quem somente assistiu a transmissão e não a coletiva, fica com o que foi passado pelo repórter e absorve aquilo como uma verdade absoluta.

O canal Sportv não falou sobre o caso, tampouco se retratou, negligenciando a realidade dos fatos. O microfone tem o poder de exaltar e destruir um profissional, e por isso, se deve ter máxima responsabilidade ao utilizá-lo", escreveu.

