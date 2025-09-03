Bahia domina o Confiança e se aproxima do penta da Copa do Nordeste

Lucho Rodríguez e Vitinho comemorando gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com um pé e meio no caminho do pentacampeonato, o Bahia deu um passo firme rumo ao título da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 3, o Tricolor superou o Confiança por 4 a 1, no Batistão, e construiu uma ótima vantagem para a decisão em Salvador. O placar poderia ter sido ainda mais elástico, não fossem as chances desperdiçadas.

Os gols tricolores saíram dos pés de Lucho Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor, que viveu noite inspirada com um gol e duas assistências, e Rezende. O Dragão até descontou com o atacante Ronald Camarão, mas não conseguiu evitar a superioridade baiana.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço pode até perder por 2 a 0 no jogo de volta para levantar a taça e se isolar como maior campeão da competição, com cinco conquistas. A vantagem também abre espaço para Rogério Ceni pensar na sequência da temporada, que reserva, já na próxima semana, um duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense.

Iago Borduchi e Willian José comemorando gol em Aracaju | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia volta a campo neste sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, novamente contra o Confiança, pelo jogo de volta da final. Diante do Tricolor carioca, o Esquadrão de Aço viaja ao Maracanã na próxima quarta-feira, 10, às 19h.

O JOGO

Com oito desfalques, o time de Rogério Ceni aprendeu com o vacilo logo aos dois minutos na última derrota humilhante para o Mirassol e foi esperto para abrir o placar aos quatro minutos do primeiro tempo em Aracaju. Lucho Rodríguez aproveita cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e aplica um voleio para marcar o primeiro gol no Batistão.

O tento frustrou o Confiança, que teve que lidar com sete desfalques para encarar o Tricolor e muitas outras oportunidades claras foram criadas pelo time visitante. Willian José marcou o segundo gol do Esquadrão de Aço, que pegou o cruzamento de Lucho Rodríguez de primeira para ampliar.

O Dragão chegou a diminuir o placar logo na volta do intervalo, mas a alegria durou pouco: Rodrigo Nestor acertou bela cobrança de falta para aumentar a vantagem quatro minutos depois. O camisa 11 foi um dos destaques da partida, com um gol e duas assistências. O volante Rezende sacramentou a goleada e marcou de cabeça aos 40 minutos do segundo tempo após nova cobrança de escanteio cobrada por Nestor.

FICHA TÉCNICA

Confiança 1 x 4 Bahia

Final (ida) da Copa do Nordeste

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Data: 03/09/2025

Horário: 21h30

Gols: Ronald Camarão (Confiança); Luciano Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende (Bahia)

Confiança: Airton; Renilson, Luz Otávio e Vitinho; Ronald Camarão, Neto Oliveira e Thiago Santos (Breiner Camilo);

Bahia: Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago (Zé Guilherme); Acevedo (Sidney), Nestor e Cauly (Juninho); Vitinho (Tiago), Willian José (Michel Araújo) e Lucho Rodríguez.