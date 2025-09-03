"Tenho a obrigação de vencer", diz Rogério Ceni sobre finais no Bahia

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Se é final, tem que ter título para Rogério Ceni. Antes da bola rolar na noite desta quarta-feira no Batistão, em Aracaju, pela primeira final da Copa do Nordeste, o técnico do Bahia destacou a importância do título para "ficar marcado" na história do clube baiano. Segundo ele, existe "obrigação" para vencer todas as decisões da sua carreira e, consequentemente, a Copa do Nordeste.

Toda final que eu chego, eu tenho a obrigação de vencer. Eu nunca sei qual é a última Rogério Ceni

"Às vezes um atleta joga cinco finais na carreira, às vezes dez , tem que aproveitar. Falei para todos eles, temos garotos de 17 anos hoje no nosso elenco, se vocês têm a oportunidade de chegar em uma final e vencer, não jogue fora", disse o comandante em entrevista ao Premiere..

"A cada final que eu cheguei, obviamente que nem todas conseguimos ganhar, fiz o meu melhor para vencer. Campeões ficam marcados na história", completou.

Se bater o Confiança e levantar o título da Copa do Nordeste, o Tricolor se isolará como maior campeão da Copa do Nordeste, com cinco títulos. Além desta noite, as equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final.