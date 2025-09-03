Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROBLEMA!

Bahia confirma lesão de Pulga, que pode ser baixa por longo período

Atacante voltou ao departamento médico do Tricolor e aumenta dor de cabeça para Rogério Ceni

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/09/2025 - 20:44 h | Atualizada em 03/09/2025 - 20:56
Erick Pulga, atacante do Bahia
Erick Pulga, atacante do Bahia -

O atacante Erick Pulga sofreu novamente um estiramento muscular na coxa e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado. O jogador havia se recuperado da mesma contusão na região posterior da coxa e teve que deixar o campo com apenas 16 minutos do primeiro tempo da derrota do Bahia contra o Mirassol.

Pulga virou desfalque do Tricolor por 29 dias após sofrer a lesão pela primeira vez, no duelo contra o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Caso fique indisponível pelo mesmo período, o atleta estará à disposição de Rogério Ceni novamente apenas no duelo contra o Flamengo, no dia 5 de outubro, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do camisa 16 tricolor, o uruguaio Michel Araújo e o jovem Ruan Pablo também sofreram com um estiramento muscular e viraram desfalques do Bahia nas últimas semanas. Michel, contudo, voltou a ser relacionado nesta quarta-feira, 3, no duelo contra o Confiança, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

Leia Também:

Bahia divulga relacionados para final da Copa do Nordeste; veja
Copa do Nordeste: Ceni quer bi e Bahia mira pentacampeonato
Ancelotti elogia reação de Jean Lucas ao ser convocado para o Brasil

Sem Erick Pulga, Rogério Ceni optou por utilizar jogadores da base para integrar a lista de relacionados. Ao todo, sete Pivetes de Aço viajaram para Aracaju para encarar o clube sergipano.

Confira a lista de relacionados:

  • Danilo Fernandes, Ronaldo e Victor;
  • Gilberto, Iago Borduchi, Alex, Luciano Juba e Zé Guilherme;
  • Fredi, Ramos Mingo e Gabriel Xavier;
  • Nestor, Cauly, Everton Ribeiro, Acevedo, Vitinho, Michel Araújo, Sidney, Rezende e David Martins;
  • Juninho, Tiago, Luciano Rodríguez, Willian José e Kayky.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia confiança Copa do Nordeste Erick Pulga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x