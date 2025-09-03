Bahia confirma lesão de Pulga, que pode ser baixa por longo período

Erick Pulga, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O atacante Erick Pulga sofreu novamente um estiramento muscular na coxa e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado. O jogador havia se recuperado da mesma contusão na região posterior da coxa e teve que deixar o campo com apenas 16 minutos do primeiro tempo da derrota do Bahia contra o Mirassol.

Pulga virou desfalque do Tricolor por 29 dias após sofrer a lesão pela primeira vez, no duelo contra o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Caso fique indisponível pelo mesmo período, o atleta estará à disposição de Rogério Ceni novamente apenas no duelo contra o Flamengo, no dia 5 de outubro, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do camisa 16 tricolor, o uruguaio Michel Araújo e o jovem Ruan Pablo também sofreram com um estiramento muscular e viraram desfalques do Bahia nas últimas semanas. Michel, contudo, voltou a ser relacionado nesta quarta-feira, 3, no duelo contra o Confiança, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

Sem Erick Pulga, Rogério Ceni optou por utilizar jogadores da base para integrar a lista de relacionados. Ao todo, sete Pivetes de Aço viajaram para Aracaju para encarar o clube sergipano.

Confira a lista de relacionados: