Ceni vê "decisão acertada" no 5 a 1 como chave para triunfo em Aracaju

O Bahia não vai 'tirar o pé' no jogo de volta da final da Copa do Nordeste mesmo após vencer o duelo de ida por 4 a 1. Após a goleada em Aracaju nesta quarta-feira, 4, Rogério Ceni destacou a importância de ser agressivo dentro de casa, levando em conta a vontade do torcedor, para sacramentar o título da competição regional.

"Nós temos um jeito de jogar que é sempre ter a bola e pressionar o adversário e, se a gente tiver 'perna' para isso, logicamente que nós temos que fazer. Dentro da nossa casa e torcida, acho muito difícil controlar quando joga na Fonte Nova — eles querem agressividade o tempo todo. Mas evidentemente que a partida física será privilegiada nessa partida também", disse o treinador no Estádio Batistão, em Sergipe.

O torcedor não aceita na Fonte Nova fazer um jogo reativo, não é a característica desse time. Rogério Ceni

O Tricolor conseguiu superar o "fantasma do Mirassol" ao marcar um gol logo aos quatro minutos e 'jogar a pressão' para o lado dos visitantes, diferentemente da goleada por 5 a 1 pelo Brasileirão, quando o time baiano foi vítima do próprio veneno que aplicou nesta quarta.

Apesar disso, Rogério voltou a falar da sua responsabilidade na derrota e defendeu a decisão de mandar o time titular para o interior de São Paulo. Para Ceni, a utilização dos principais atletas em Mirassol possibilitou o Bahia de poupá-los nos jogos seguintes — inclusive nas finais da Copa do Nordeste.

"Quando eu falei da minha responsabilidade na escolha, logicamente que eu tentei esticar a corda até o máximo, ninguém tinha vencido o Mirassol. Se eu tivesse tirado e colocado esse time para jogar contra o Mirassol, você acha que esse time teria condição de fazer esse jogo hoje, de fazer o jogo no sábado, ou nós teríamos que vir com todos os jogadores para aqui, com todos os jogadores no sábado e na quarta? Já que não saberíamos o resultado daqui", disse o comandante.

"Foi uma fatalidade tomar um gol no primeiro lance e nós, fisicamente, estávamos um pouco abaixo do Mirassol. Se comparar 60 jogos a 32 resulta em uma diferença bem rígida. Acho que a escolha foi bem feita, o resultado foi um desastre e a responsabilidade é minha, diferente dos que muitos falam, erro não. Eu tentei vencer o Mirassol com aquilo que eu achava de base em controlar o jogo", concluiu.

Com o resultado em Aracaju, o Bahia pode até perder por 2 a 0 no próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, para conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste.