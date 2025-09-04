Solução? Bahia utilizou 26 jogadores da base na Copa do Nordeste

Alex, lateral-esquerdo da base do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

A Copa do Nordeste foi proveitosa não só para a equipe principal do Bahia — que liderou o Tricolor rumo à grande decisão — mas também para os atletas da base. Com o triunfo por 4 a 1 sobre o Confiança, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, o Esquadrão de Aço chegou a marca de 26 'Pivetes de Aço' relacionados ao longo da competição.

Sete jovens da base viajaram para Aracaju somente na vitória elástica sobre o time sergipano e apenas um deles — o goleiro Victor — não entrou em campo durante o jogo. O destaque da vez fica com o meia Vitinho, que ganhou oportunidade entre os titulares.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O Vitinho, eu sei da qualidade técnica dele e é diferenciadíssima. Eu vejo nos treinos todo dia. Apareceu essa vaga para ele e é um jogador que sabe, técnicamente, sabe fazer muito bem. Defensivamente, no comecinho ele ficou para trás em uma corrida, mas eu preferi correr o risco com qualidade técnica", disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

"Ele cumpriu bem no geral, é um cara que trabalha em silencio, trabalha com a gente todo dia, faz todas as funções e ele ajuda sempre. Foi muito legal ele jogar 60 minutos na cidade que ele nasceu, em uma final, e mostrar talento, calma, qualidade técnica e dedicação para cumprir essa função", completou sobre o meia.



A decisão para a grande final, inclusive, foi decidida pelo atacante Tiago, também revelado nas categorias de base do Esquadrão de Aço. O jovem de 20 anos marcou na semifinal contra o Ceará nos acréscimos, fez o único gol da partida e entregou o status de finalista ao time baiano.

Vitinho em campo com a camisa do Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

A presença dos atletas da base foi destacada, inclusive, por Rodrigo Nestor, destaque da goleada sobre o Confiança com um gol e duas assistências. Segundo ele, a extensa lista explica o projeto liderado pelo Bahia e o City Football Group.

Estou feliz e não só pelo resultado. Hoje um time repleto de meninos da base, isso é muito gratificante e mostra o que é o projeto Bahia Rodrigo Nestor - Em entrevista ao Premiere

A oportunidade de usar os jovens surge em meio ao período delicado do Tricolor na temporada, como afirmou o próprio Rogério Ceni. A equipe baiana vem sentindo desfalques e o cansaço acumulado vem sendo destacado pelo treinador ao longo ano.

Vale mencionar que o Bahia encarou o Confiança pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste utilizando uma equipe repleta por atletas da base. Dos 26 jovens que participaram da campanha no torneio, dez deles disputaram somente a derrota por 2 a 0 em Aracaju, mas apenas oito do montante total não chegaram a entrar em campo.

Confira a lista de jogadores da base que foram relacionados até o momento ao longo da Copa do Nordeste: