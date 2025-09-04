BASTIDORES DO FUTEBOL
Bahia vence três categorias em premiação de melhores da América do Sul
O Esquadrão recebeu o mesmo número de prêmios que a própria CBF
Por Marina Branco
A América do Sul teve seus destaques reconhecidos pela premiação Confut Sul-Americana na última quarta-feira, 3, ressaltando o trabalho de profissionais de várias áres dos bastidores do futebol - e o Bahia brilhou. Com sete times da Série A do Brasileirão e a própria Confederação Brasileira de Futebol entre os premiados, o Brasil saiu recheado de prêmios.
Os que mais receberam foram Botafogo e Palmeiras, com o Bahia e o Atlético-MG vindo logo atrás, com três, empatados com a própria CBF. Além deles, o São Paulo saiu com dois, e Corinthians e Fluminense, um cada.
O primeiro prêmio do Bahia foi para Cadu Santoro, melhor Diretor Executivo de Futebol da América do Sul. Assumindo o cargo junto com a chegada do Grupo City ao Esquadrão, Cadu acompanhou o escape do rebaixamento, a vaga na Libertadores e a passagem pela Sul-Americana com um Tricolor que só ascende desde sua chegada.
O segundo, de melhor Profissional de Marketing Esportivo de Clubes, foi para Rafael Soares, ex-diretor no Sport e no Santos logo antes de chegar ao Bahia para expandir a marca do clube que começa a visar caminhos internacionais.
Por último, o Tricolor recebeu o prêmio de Profissional de Direção Executiva Geral (CEO) para Raúl Aguirre, diretor do Esporte Clube Bahia SAF. Buscando integrar as operações dos diferentes setores do Bahia, Raúl vem desempenhando um trabalho de sucesso nos bastidores do Esquadrão.
Veja todos os premiados:
- Melhor Programa de Afiliação: River Plate (Argentina)
- Melhor TV de Clube: Botafogo TV (Brasil)
- Melhor Ação Social ou Sustentável: O Patrocínio Que Ninguém Viu – Botafogo (Brasil)
- Patrocinador Destaque: Betano (Brasil)
- Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo: End to End (Brasil)
- Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena): Allianz Parque (Brasil)
- Melhor Ação/Campanha Publicitária: S.A.B – Sociedade Anônima Brahma (Brasil)
- Melhor Ação de Inovação/Tecnologia: Impedimento Semiautomático - Final Paulistão 2025 – Federação Paulista de Futebol (Brasil)
- Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement: Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo – Atlético Mineiro (Brasil)
- Melhor Departamento de Licenciamento: Boca Juniors (Argentina)
- Melhor Empresa de Licenciamento: Gocase (Brasil)
- Melhor Projeto de Futebol Feminino: Corinthians (Brasil)
- Diretor Executivo de Futebol: Cadu Santoro – Bahia (Brasil)
- Profissional de Futebol Feminino: Cris Gambaré –Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)
- Profissional de Scout: Alessandro Brito – Botafogo (Brasil)
- Profissional de Categorias de Base: João Paulo Sampaio – Palmeiras (Brasil)
- Profissional Médico: Rodrigo Lasmar – Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)
- Profissional de Fisioterapia: Nilton Petrone – Fluminense (Brasil)
- Profissional de Psicologia: Gisele Silva – Palmeiras (Brasil)
- Profissional de Comunicação: Ariel Ramírez – Conmebol
- Profissional de Fotografia de Futebol: Pedro Souza – Atlético Mineiro (Brasil)
- Profissional de Marketing Esportivo de Clubes: Rafael Soares – Bahia (Brasil)
- Profissional de Publicidade Esportiva: Bruno Brum – End to End (Brasil)
- Profissional Comercial: Eduardo Toni – São Paulo FC (Brasil)
- Profissional de Tecnologia e Inovação: Débora Saldanha – Atlético Mineiro (Brasil)
- Profissional de Gestão e Operação de Arenas: Mauro Castro – São Paulo FC (Brasil)
- Profissional de Recursos Humanos: Mariana Carvalho – Botafogo (Brasil)
- Profissional de Finanças: Anderson Santos – Botafogo (Brasil)
- Profissional de Direito Esportivo: Pedro Trengrouse – TGA (Brasil)
- Profissional de Direção Executiva Geral (CEO): Raúl Aguirre – Esporte Clube Bahia SAF (Brasil)
- Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube: Leila Pereira - Palmeiras (Brasil)
- Clube de Melhores Práticas de Gestão: Palmeiras - Brasil
- Confederação de Melhores Práticas de Gestão: Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - Brasil
