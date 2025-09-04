Bahia vence três categorias em premiação de melhores da América do Sul

Prêmio Confut - Foto: Divulgação I Confut

A América do Sul teve seus destaques reconhecidos pela premiação Confut Sul-Americana na última quarta-feira, 3, ressaltando o trabalho de profissionais de várias áres dos bastidores do futebol - e o Bahia brilhou. Com sete times da Série A do Brasileirão e a própria Confederação Brasileira de Futebol entre os premiados, o Brasil saiu recheado de prêmios.

Os que mais receberam foram Botafogo e Palmeiras, com o Bahia e o Atlético-MG vindo logo atrás, com três, empatados com a própria CBF. Além deles, o São Paulo saiu com dois, e Corinthians e Fluminense, um cada.

O primeiro prêmio do Bahia foi para Cadu Santoro, melhor Diretor Executivo de Futebol da América do Sul. Assumindo o cargo junto com a chegada do Grupo City ao Esquadrão, Cadu acompanhou o escape do rebaixamento, a vaga na Libertadores e a passagem pela Sul-Americana com um Tricolor que só ascende desde sua chegada.

Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

O segundo, de melhor Profissional de Marketing Esportivo de Clubes, foi para Rafael Soares, ex-diretor no Sport e no Santos logo antes de chegar ao Bahia para expandir a marca do clube que começa a visar caminhos internacionais.

Rafael Soares, marketing esportivo do Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Por último, o Tricolor recebeu o prêmio de Profissional de Direção Executiva Geral (CEO) para Raúl Aguirre, diretor do Esporte Clube Bahia SAF. Buscando integrar as operações dos diferentes setores do Bahia, Raúl vem desempenhando um trabalho de sucesso nos bastidores do Esquadrão.

Raúl Aguirre, diretor do Esporte Clube Bahia SAF | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Veja todos os premiados: