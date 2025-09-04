Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BASTIDORES DO FUTEBOL

Bahia vence três categorias em premiação de melhores da América do Sul

O Esquadrão recebeu o mesmo número de prêmios que a própria CBF

Marina Branco

Por Marina Branco

04/09/2025 - 12:41 h
Prêmio Confut
Prêmio Confut -

A América do Sul teve seus destaques reconhecidos pela premiação Confut Sul-Americana na última quarta-feira, 3, ressaltando o trabalho de profissionais de várias áres dos bastidores do futebol - e o Bahia brilhou. Com sete times da Série A do Brasileirão e a própria Confederação Brasileira de Futebol entre os premiados, o Brasil saiu recheado de prêmios.

Os que mais receberam foram Botafogo e Palmeiras, com o Bahia e o Atlético-MG vindo logo atrás, com três, empatados com a própria CBF. Além deles, o São Paulo saiu com dois, e Corinthians e Fluminense, um cada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia: em noite inspirada, Lucho Rodríguez brilha atuando na ponta
Desfalques abrem espaço e Rezende surge como coringa para Ceni no Bahia

O primeiro prêmio do Bahia foi para Cadu Santoro, melhor Diretor Executivo de Futebol da América do Sul. Assumindo o cargo junto com a chegada do Grupo City ao Esquadrão, Cadu acompanhou o escape do rebaixamento, a vaga na Libertadores e a passagem pela Sul-Americana com um Tricolor que só ascende desde sua chegada.

Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia
Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

O segundo, de melhor Profissional de Marketing Esportivo de Clubes, foi para Rafael Soares, ex-diretor no Sport e no Santos logo antes de chegar ao Bahia para expandir a marca do clube que começa a visar caminhos internacionais.

Rafael Soares, marketing esportivo do Bahia
Rafael Soares, marketing esportivo do Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Por último, o Tricolor recebeu o prêmio de Profissional de Direção Executiva Geral (CEO) para Raúl Aguirre, diretor do Esporte Clube Bahia SAF. Buscando integrar as operações dos diferentes setores do Bahia, Raúl vem desempenhando um trabalho de sucesso nos bastidores do Esquadrão.

Raúl Aguirre, diretor do Esporte Clube Bahia SAF
Raúl Aguirre, diretor do Esporte Clube Bahia SAF | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Veja todos os premiados:

  • Melhor Programa de Afiliação: River Plate (Argentina)
  • Melhor TV de Clube: Botafogo TV (Brasil)
  • Melhor Ação Social ou Sustentável: O Patrocínio Que Ninguém Viu – Botafogo (Brasil)
  • Patrocinador Destaque: Betano (Brasil)
  • Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo: End to End (Brasil)
  • Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena): Allianz Parque (Brasil)
  • Melhor Ação/Campanha Publicitária: S.A.B – Sociedade Anônima Brahma (Brasil)
  • Melhor Ação de Inovação/Tecnologia: Impedimento Semiautomático - Final Paulistão 2025 – Federação Paulista de Futebol (Brasil)
  • Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement: Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo – Atlético Mineiro (Brasil)
  • Melhor Departamento de Licenciamento: Boca Juniors (Argentina)
  • Melhor Empresa de Licenciamento: Gocase (Brasil)
  • Melhor Projeto de Futebol Feminino: Corinthians (Brasil)
  • Diretor Executivo de Futebol: Cadu Santoro – Bahia (Brasil)
  • Profissional de Futebol Feminino: Cris Gambaré –Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)
  • Profissional de Scout: Alessandro Brito – Botafogo (Brasil)
  • Profissional de Categorias de Base: João Paulo Sampaio – Palmeiras (Brasil)
  • Profissional Médico: Rodrigo Lasmar – Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)
  • Profissional de Fisioterapia: Nilton Petrone – Fluminense (Brasil)
  • Profissional de Psicologia: Gisele Silva – Palmeiras (Brasil)
  • Profissional de Comunicação: Ariel Ramírez – Conmebol
  • Profissional de Fotografia de Futebol: Pedro Souza – Atlético Mineiro (Brasil)
  • Profissional de Marketing Esportivo de Clubes: Rafael Soares – Bahia (Brasil)
  • Profissional de Publicidade Esportiva: Bruno Brum – End to End (Brasil)
  • Profissional Comercial: Eduardo Toni – São Paulo FC (Brasil)
  • Profissional de Tecnologia e Inovação: Débora Saldanha – Atlético Mineiro (Brasil)
  • Profissional de Gestão e Operação de Arenas: Mauro Castro – São Paulo FC (Brasil)
  • Profissional de Recursos Humanos: Mariana Carvalho – Botafogo (Brasil)
  • Profissional de Finanças: Anderson Santos – Botafogo (Brasil)
  • Profissional de Direito Esportivo: Pedro Trengrouse – TGA (Brasil)
  • Profissional de Direção Executiva Geral (CEO): Raúl Aguirre – Esporte Clube Bahia SAF (Brasil)
  • Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube: Leila Pereira - Palmeiras (Brasil)
  • Clube de Melhores Práticas de Gestão: Palmeiras - Brasil
  • Confederação de Melhores Práticas de Gestão: Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - Brasil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf EC Bahia premiação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prêmio Confut
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Prêmio Confut
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Prêmio Confut
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Prêmio Confut
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x