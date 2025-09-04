Com título do Nordestão nas mãos do Bahia, Vitória reinvidica penta não reconhecido

Lucho Rodriguez, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia goleou o Confiança, fora de casa, no Batistão, e deu um grande passo para conquista a Copa do Nordeste de 2025. A tendência é que o Tricolor levante o troféu no próximo sábado, 6, junto da sua torcida na Arena Fonte Nova, se tornando assim o primeiro clube pentacampeão e maior vencedor da competição.

Hoje, o Bahia divide com o maior rival Vitória o posto de maior vencedor da Copa do Nordeste, com quatro títulos oficiais cada. O Tricolor foi campeão em 2001, 2002, 2017 e 2021. Já o Rubro-Negro dominou a região em 1997, 1999, 2003 e 2010.

Além de Bahia e Vitória, outros clubes campeões da Copa do Nordeste são: Sport, Ceará e Fortaleza, com três títulos cada; além de Sampaio Corrêa, Campinense, América de Natal e Santa Cruz, que venceram uma vez.

Conquistas em xeque

Apesar do Bahia estar perto de ser considerado oficialmente o primeiro pentacampeão da Copa do Nordeste, o Vitória, de maneira pública, considera ter cinco títulos da competição. A argumentação levanta debates quanto a quem seria o maior vencedor do torneio regional.

O Vitória considera além dos quatro títulos mencionados acima, a sua conquista no Torneio José Américo de Almeida Filho de 1976. A competição reuniu 12 times do Nordeste e acabou com o Leão campeão ao vencer por 3 a 0 o América de Natal.

Em seu site oficial, o Vitória ostenta a conquista do Torneio José Américo de Almeida Filho como o seu "primeiro título nordestino" e segue com a afirmativa de que é o "maior vencedor do torneio com cinco conquistas".

| Foto: Reprodução / EC Vitória

Apesar da declaração em seu site, o Vitória ainda não tem o título do torneio de 1976 confirmando oficialmente pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como uma das conquistas da Copa do Nordeste.

Em 2021, junto com o Náutico, o Vitória pediu a CBF o reconhecimento dos títulos regionais do Nordeste antes de 1994. O pedido aconteceu pouco depois do Bahia ser campeão da Copa do Nordeste daquele ano, chegando aos quatro títulos.

Mas a polêmica não envolve apenas o Vitória, já que praticamente todos os grandes clubes do Nordeste buscam reconhecimento de títulos antigos. O Bahia, por exemplo se considera octa por ter sido vencedor do Campeões do Nordeste em 1948 e da Fase Norte-Nordeste da extinta Taça Brasil em 1948, 1959 e 1961.

O Torneio Norte-Nordeste está no centro desse debate, com Sport, Ceará e Fortaleza buscando reconhecimento das conquistas de 1968, 1969 e 1970, respectivamente.

O Náutico tenta passar de nenhum troféu para cinco, com as conquistas de três “Copa Norte”, que reunia os clubes das regiões Norte e Nordeste dentro da Taça Brasil (1965, 1966 e 1967), uma vez o Torneio Pentagonal dos Campeões em 1966 e Torneio dos Campeões do Norte-Nordeste, em 1952.

Premiação

Se for campeão da Copa do Nordeste, o Bahia vai conquistar R$ 2,2 milhões e chegar a mais de R$ 7 milhões em premiação total.

Veja distribuição para o Bahia