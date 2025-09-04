UMA MÃO NA TAÇA
Bahia perto do penta e de prêmio milionário na Copa do Nordeste
Triunfo coloca o Bahia mais perto do título e de uma bolada em premiação no Nordestão
Por Téo Mazzoni
A final da Copa do Nordeste está em curso e o Bahia já colocou a mão na 5ª taça da competição após o triunfo por 4 a 1 sobre o Confiança nesta quarta-feira, 3. A decisão será disputada no sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, com o Esquadrão podendo sagrar-se como o primeiro pentacampeão do Nordestão. Mas, para além do sucesso no âmbito esportivo, a conquista também representa uma premiação milionária para o clube.
Ao vencer a partida de ida da decisão da Copa do Nordeste, o Bahia praticamente assegurou a premiação destinada ao campeão da competição: R$ 2,2 milhões. Caso o título azul, vermelho e branco seja concretizado, o Esquadrão terá acumulado cerca de R$ 7,020 milhões em premiações ao longo do Nordestão de 2025.
Já em caso de uma “remontada” do Confiança em plena Arena Fonte Nova, a premiação tricolor cairá para aproximadamente R$ 6,220 milhões, uma vez que a bonificação destinada ao vice-campeão do torneio é de R$ 1,4 milhão.
Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Nordeste 2025:
Fase de grupos
- Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões
- CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões
- Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões
- América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhão
Mata-mata
- Quartas de final: R$ 550 mil
- Semifinal: R$ 770 mil
- Vice-campeão: R$ 1,4 milhão
- Campeão: R$ 2,2 milhões
Leia Também:
Construção da saúde financeira do clube
Em um período em que as competições nacionais contemplam premiações milionárias — como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro —, o valor total que o Bahia pode alcançar na Copa do Nordeste não impressiona muitos torcedores tricolores.
Contudo, é importante destacar que os valores pagos na competição são relevantes na composição das receitas do clube, que, conforme revelado pelo CEO do Esporte Clube Bahia SAF, Raul Aguirre, ultrapassam “confortavelmente” R$ 400 milhões.
Se somar toda a parte de venda de atletas, vamos passar confortavelmente de R$ 400 milhões de receitas. Isso nos permite sonhar com outros voos
“As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de 35%. No primeiro ano, crescemos 24%, e este ano vamos crescer 50%. As receitas operacionais estão projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões”, revelou o gestor em entrevista à TV Bahêa, em junho deste ano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes