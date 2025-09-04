Menu
HOME > ESPORTES
UMA MÃO NA TAÇA

Bahia perto do penta e de prêmio milionário na Copa do Nordeste

Triunfo coloca o Bahia mais perto do título e de uma bolada em premiação no Nordestão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/09/2025 - 16:00 h
O Bahia venceu e deu um passo importante rumo ao título da Copa do Nordeste. Além da glória esportiva, o clube está perto de faturar uma premiação milionária.
-

A final da Copa do Nordeste está em curso e o Bahia já colocou a mão na 5ª taça da competição após o triunfo por 4 a 1 sobre o Confiança nesta quarta-feira, 3. A decisão será disputada no sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, com o Esquadrão podendo sagrar-se como o primeiro pentacampeão do Nordestão. Mas, para além do sucesso no âmbito esportivo, a conquista também representa uma premiação milionária para o clube.

Ao vencer a partida de ida da decisão da Copa do Nordeste, o Bahia praticamente assegurou a premiação destinada ao campeão da competição: R$ 2,2 milhões. Caso o título azul, vermelho e branco seja concretizado, o Esquadrão terá acumulado cerca de R$ 7,020 milhões em premiações ao longo do Nordestão de 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já em caso de uma “remontada” do Confiança em plena Arena Fonte Nova, a premiação tricolor cairá para aproximadamente R$ 6,220 milhões, uma vez que a bonificação destinada ao vice-campeão do torneio é de R$ 1,4 milhão.

Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Nordeste 2025:

Fase de grupos

  • Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões
  • CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões
  • Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões
  • América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhão

Mata-mata

  • Quartas de final: R$ 550 mil
  • Semifinal: R$ 770 mil
  • Vice-campeão: R$ 1,4 milhão
  • Campeão: R$ 2,2 milhões

Com título do Nordestão nas mãos do Bahia, Vitória reinvidica penta não reconhecido
Bahia vence três categorias em premiação de melhores da América do Sul
Bahia: em noite inspirada, Lucho Rodríguez brilha atuando na ponta

Construção da saúde financeira do clube

Em um período em que as competições nacionais contemplam premiações milionárias — como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro —, o valor total que o Bahia pode alcançar na Copa do Nordeste não impressiona muitos torcedores tricolores.

Contudo, é importante destacar que os valores pagos na competição são relevantes na composição das receitas do clube, que, conforme revelado pelo CEO do Esporte Clube Bahia SAF, Raul Aguirre, ultrapassam “confortavelmente” R$ 400 milhões.

Se somar toda a parte de venda de atletas, vamos passar confortavelmente de R$ 400 milhões de receitas. Isso nos permite sonhar com outros voos
Raul Aguirre - CEO do Bahia

“As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de 35%. No primeiro ano, crescemos 24%, e este ano vamos crescer 50%. As receitas operacionais estão projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões”, revelou o gestor em entrevista à TV Bahêa, em junho deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x