Melhor do Brasil! Bahia é o time que mais venceu jogos de mata-mata em 2025

Tricolor lidera mata-matas em 2025 e mira conquistas inéditas - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

“O Bahia precisa criar casca” — essa é uma das frases mais repetidas pela torcida tricolor nos últimos anos, afinal, por muitas vezes, o Esquadrão deixou a desejar em momentos decisivos. No entanto, em 2025, a famosa “casca” parece, finalmente, estar sendo desenvolvida, incorporando o verdadeiro "espírito copeiro".

Na atual temporada, entre todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia figura como a equipe que mais venceu partidas de torneios mata-mata. No total, são 11 triunfos em 18 jogos de “vida ou morte” em duelos válidos por Libertadores (fases preliminares), Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni alcançou tal feito nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Confiança com autoridade no primeiro confronto da final do Nordestão 2025. Com 11 triunfos em partidas mata-mata, o Tricolor de Aço está à frente de Atlético-MG, Corinthians e Fluminense, todos com dez vitórias cada.

Veja a lista de equipes com mais vitórias em mata-mata no ano:

Bahia – 11 triunfos

Corinthians – 10 vitórias

Fluminense – 10 vitórias

Atlético-MG – 10 vitórias

Bahia à beira da história: entre liderança em mata-matas e feitos inéditos

Nos próximos dias, inclusive, o Bahia pode aumentar a marca ou até mesmo perder seu posto no topo da lista.

Isso porque, no sábado, 6, o Esquadrão recebe o Confiança na Arena Fonte Nova, no segundo jogo da final da Copa do Nordeste. Em caso de qualquer resultado contrário ao triunfo, poderá ver o próprio rival na Copa do Brasil, o Fluminense, igualar sua marca, uma vez que as equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 10, às 19h, em duelo válido pelas quartas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro. Em caso de vitória do Tricolor das Laranjeiras, também chegará a 11 triunfos.

Contudo, ao passo que pode perder esse posto, o Bahia também pode fazer história. Afinal, passando pelo processo de desenvolvimento dessa "casca" e incorporando o "espírito copeiro", o Tricolor de Aço pode alcançar dois feitos inéditos em pouco menos de uma semana.

No sábado, terá a oportunidade de levantar a 5ª taça de campeão da Copa do Nordeste, se isolando como o maior campeão do torneio, tornando-se o único pentacampeão do Nordestão. Já na quarta-feira, poderá chegar à semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez na história. Vale ressaltar que, em ambas as frentes, o Bahia já deu o primeiro passo: venceu os jogos de ida contra as duas equipes.