NADA DE ESTREIA!

Sonho adiado! Jean Lucas é cortado por Ancelotti em Brasil x Chile

Meio-campista não vai estrear pela Seleção Brasileira nesta quinta-feira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/09/2025 - 19:39 h | Atualizada em 04/09/2025 - 21:22
Jean Lucas, meio-campista do Bahia
Jean Lucas, meio-campista do Bahia -

Jean Lucas não vai estrear pela Seleção Brasileira no Maracanã. O meio-campista do Bahia foi cortado pelo técnico Carlo Ancelotti da lista de relacionados para o duelo contra o Chile, logo mais às 21h30, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Entre cortes e reposições, o italiano convocou 24 jogadores para esta data Fifa e o escolhido para ser cortado da lista que permite apenas 23 atletas relacionados foi o camisa 6 do Tricolor. A informação foi divulgada pelo ge.

Jean Lucas é um dos cinco meio-campistas à disposição de Ancelotti para encarar o Chile e a Bolívia. Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá são os meias preferidos por Ancelotti para atuar nesta quinta-feira. Vale mencionar que o jogador do Bahia foi convocado para a vaga de Joelinton, volante cortado da lista original após sentir lesão em jogo pelo New Castle (ING).

Sem Jean Lucas, a Seleção Brasileira vai contar com todos os outros jogadores que foram convocados para enfrentar o Chile, inclusive os três goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, 9, às 20h30, para encarar a Bolívia, na altitude de 3,650 metros em La Paz, no Estádio Municipal El Alto.

Relembre a convocação da Seleção Brasileira:

GOLEIROS

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

  • Alexsandro Ribeiro (Lille);
  • Caio Henrique (Monaco);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Marquinhos (PSG);
  • Vitinho (Botafogo)*;
  • Wesley (Roma);

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos (Chelsea);
  • Bruno Guimarães (Newcastle);
  • Casemiro (Manchester United);
  • Lucas Paquetá (West Ham);
  • Jean Lucas (Bahia)*;

ATACANTES

  • Estêvão (Chelsea);
  • Gabriel Martinelli (Arsenal);
  • João Pedro (Chelsea);
  • Kaio Jorge (Cruzeiro);
  • Luiz Henrique (Zenit);
  • Matheus Cunha (Manchester United);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Richarlison (Tottenham).

Ancelotti brasil x chile Jean Lucas seleção brasileira

x