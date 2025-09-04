NADA DE ESTREIA!
Sonho adiado! Jean Lucas é cortado por Ancelotti em Brasil x Chile
Meio-campista não vai estrear pela Seleção Brasileira nesta quinta-feira
Por Lucas Vilas Boas
Jean Lucas não vai estrear pela Seleção Brasileira no Maracanã. O meio-campista do Bahia foi cortado pelo técnico Carlo Ancelotti da lista de relacionados para o duelo contra o Chile, logo mais às 21h30, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
Entre cortes e reposições, o italiano convocou 24 jogadores para esta data Fifa e o escolhido para ser cortado da lista que permite apenas 23 atletas relacionados foi o camisa 6 do Tricolor. A informação foi divulgada pelo ge.
Jean Lucas é um dos cinco meio-campistas à disposição de Ancelotti para encarar o Chile e a Bolívia. Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá são os meias preferidos por Ancelotti para atuar nesta quinta-feira. Vale mencionar que o jogador do Bahia foi convocado para a vaga de Joelinton, volante cortado da lista original após sentir lesão em jogo pelo New Castle (ING).
Sem Jean Lucas, a Seleção Brasileira vai contar com todos os outros jogadores que foram convocados para enfrentar o Chile, inclusive os três goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza.
Leia Também:
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, 9, às 20h30, para encarar a Bolívia, na altitude de 3,650 metros em La Paz, no Estádio Municipal El Alto.
Relembre a convocação da Seleção Brasileira:
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
- Alexsandro Ribeiro (Lille);
- Caio Henrique (Monaco);
- Douglas Santos (Zenit);
- Fabricio Bruno (Cruzeiro);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Marquinhos (PSG);
- Vitinho (Botafogo)*;
- Wesley (Roma);
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos (Chelsea);
- Bruno Guimarães (Newcastle);
- Casemiro (Manchester United);
- Lucas Paquetá (West Ham);
- Jean Lucas (Bahia)*;
ATACANTES
- Estêvão (Chelsea);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- João Pedro (Chelsea);
- Kaio Jorge (Cruzeiro);
- Luiz Henrique (Zenit);
- Matheus Cunha (Manchester United);
- Raphinha (Barcelona);
- Richarlison (Tottenham).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes