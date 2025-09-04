Lateral do Bahia brilha em gol da Colômbia nas Eliminatórias; assista

Santiago Arias, lateral do Bahia em campo pela Colômbia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não é o caso de Jean Lucas, mas o Bahia segue sendo representado nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O lateral Santiago Arias iniciou o duelo contra a Bolívia como titular e distribuiu uma assistência para o gol marcado por James Rodríguez.

O jogador de 33 anos foi um dos três laterais-direitos convocados por Nestor Lorenzo para defender os colombianos e segue sendo importante na sua seleção. O defensor entrou em campo nesta quinta-feira, 4, pelo seu jogo de número 63 com a camisa da Colômbia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

🇨🇴Colômbia 1x0 Bolívia🇧🇴



⚽️ James Rodríguez

🥾 Santiago Arias pic.twitter.com/3ieS3APClx — FBI Bahia City 🇳🇱 (@FBI_BahiaCity) September 5, 2025

A Colômbia venceu a Bolívia por 3 a 0, resultado que garantiu a classificação da seleção para a Copa do Mundo.

Diferente de Santiago Arias, Jean Lucas não foi relacionado para o duelo contra o Chile, nas Eliminatórias, pela Seleção Brasileira. O jogador, contudo, segue à disposição de Carlo Ancelotti e pode receber uma oportunidade na próxima terça-feira, 9, contra a Bolívia, às 20h30, na altitude de 3,650 metros em La Paz.

A Colômbia encara a Venezuela no mesmo dia e horário, no Estadio Monumental de Maturín, na casa dos venezuelanos.