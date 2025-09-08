Venda de Lucho Rodríguez abre espaço para reposição no Bahia; entenda

A saída de Lucho Rodríguez deixa lacuna no elenco do Bahia. Mesmo com a janela de transferências encerrada, o clube ainda pode buscar reposição para Brasileirão e Copa do Brasil, respeitando regras da CBF. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A saída de Luciano “Lucho” Rodríguez está praticamente selada e, apesar do excelente retorno financeiro, o atacante deixará uma lacuna no elenco do Bahia. Isso porque, se o técnico Rogério Ceni já vem sofrendo com a falta de peças devido à extensa lista de desfalques, a iminente saída do uruguaio surge como uma nova dor de cabeça para o treinador, que terá apenas Willian José como homem de referência e, possivelmente, Tiago, que tem se mostrado útil para o comandante pelo meio.

Contudo, o “espaço” deixado pelo atacante pode abrir caminho para a possível chegada de uma reposição — mesmo que a 2ª janela de transferências do futebol brasileiro já tenha sido encerrada. Em agosto, após anunciar o atacante Mateo Sanabria, o diretor de futebol do Bahia, Carlos “Cadu” Santoro, revelou que o clube havia encerrado o ciclo de contratações da temporada — exceto se houverem saídas importantes e, consequentemente, reposições.

"Com as chegadas, a gente praticamente conclui a janela de transferências de chegadas. Obviamente que ainda falta uma semana (para o encerramento da janela), podemos ter alguma saída e, caso aconteça, a gente vai entender se é necessária uma reposição, ou não. Mas, por hora, a chegada do Mateo é a última da janela", afirmou o dirigente tricolor no dia 26 de agosto, oito dias antes do encerramento do período para contratações.

No entanto, com a 2ª — e última — janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 encerrada, como o Bahia poderá ter uma reposição à saída de Luciano Rodríguez?

Isso acontece porque, de acordo com o Regulamento Nacional de Registro (RGC) e Transferência de Atletas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes podem contratar jogadores desde que estejam livres no mercado. A condição é que o atleta tenha rescindido contrato ou esteja sem vínculo com qualquer equipe antes do dia 2 de setembro, data em que o período de transações foi encerrado.

Portanto, devido a essa “brecha” na regra, o Bahia ainda pode contratar, mas há de se atentar a alguns detalhes. Caso o Esquadrão busque uma “oportunidade de mercado”, só há até o dia 3 de outubro para inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Além disso, o atleta não poderá ter atuado em sete jogos da Série A nem defendido dois ou mais times na competição. Quanto à maior competição mata-mata do futebol brasileiro, o jogador não pode ter defendido qualquer equipe até a 2ª fase.

Contudo, apesar da “brecha” para a chegada de uma possível reposição à saída de Lucho Rodríguez, o Portal A TARDE apurou que, por ora, com a janela fechada, não há intenção de contratar um novo atleta, mesmo havendo possibilidade para chegadas devido ao Regulamento Nacional de Registro (RGC) e Transferência de Atletas da CBF.

Desfalque para o Bahia

Sem Lucho Rodríguez, o Bahia visita o Fluminense nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã, em busca de uma vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor de Aço venceu os cariocas por 1 a 0 e possui a vantagem do empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis.