HOME > ESPORTES
BOLADA!

Copa do Brasil: Saiba quanto o Bahia pode ganhar se avançar às semifinais

Bahia enfrenta o Fluminense no Maracanã e pode faturar quase R$ 10 milhões se passar de fase na Copa do Brasil

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/09/2025 - 9:39 h
O Bahia joga por mais do que uma vaga: a classificação para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã garante uma premiação de quase R$ 10 milhões, valor que pode mudar o patamar financeiro do clube. -

Após sagrar-se como o único pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia vai em busca de mais um feito histórico. Nesta quarta-feira, 10, o Tricolor de Aço enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maracanã, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, que garante uma vaga inédita na semifinal da competição para o Esquadrão.

No jogo de ida, o Bahia saiu na frente ao superar o Fluminense por 1 a 0, com gol heróico de Luciano Juba, que contou com uma assistência milimétrica de Jean Lucas. Agora, duas semanas após o primeiro encontro entre as equipes, o Tricolor de Aço chega com o “regulamento debaixo do braço”, podendo até empatar para garantir não apenas a classificação histórica, mas também uma premiação milionária.

Tal posto que, para além do retorno esportivo, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil representa uma verdadeira “bolada” para o Bahia: R$ 9.922.500. Para efeito de comparação, apenas a remuneração referente a esta fase da competição é superior ao que o Esquadrão conquistou em bonificações durante todo o Nordestão de 2025.

A premiação de R$ 9.922.500 refere-se exclusivamente à classificação para a semifinal, uma vez que o valor assegurado pela participação nas quartas de final já foi recebido pelo Tricolor de Aço, no montante de R$ 4.740.750. Vale ressaltar que a bonificação referente à classificação entre os quatro melhores da Copa do Brasil representa mais do que o dobro do valor da participação nas quartas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Bahia acumula aproximadamente R$ 10.694.250 em premiações referentes à 3ª fase, às oitavas e às quartas de final. Em caso de classificação inédita para as semifinais, o montante arrecadado pelo Esquadrão chegará a R$ 20.616.750. O valor pode chegar a impressionantes R$ 53.691.750 ou até R$ 97.791.750 em caso de título da competição.

Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Brasil:

1ª fase | 80 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830.000

2ª fase | 40 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1.000.000

3ª fase | 32 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
  • Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
  • Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Bahia deve contar com reforços para o duelo

O técnico Rogério Ceni deverá ter à disposição dois importantes nomes para a partida contra o Fluminense: Jean Lucas e Caio Alexandre. A expectativa é que os meio-campistas integrem a relação do comandante tricolor na disputa por uma vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil.

Ver todas

