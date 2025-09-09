Copa do Brasil: Saiba quanto o Bahia pode ganhar se avançar às semifinais

O Bahia joga por mais do que uma vaga: a classificação para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã garante uma premiação de quase R$ 10 milhões, valor que pode mudar o patamar financeiro do clube. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após sagrar-se como o único pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia vai em busca de mais um feito histórico. Nesta quarta-feira, 10, o Tricolor de Aço enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maracanã, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, que garante uma vaga inédita na semifinal da competição para o Esquadrão.

No jogo de ida, o Bahia saiu na frente ao superar o Fluminense por 1 a 0, com gol heróico de Luciano Juba, que contou com uma assistência milimétrica de Jean Lucas. Agora, duas semanas após o primeiro encontro entre as equipes, o Tricolor de Aço chega com o “regulamento debaixo do braço”, podendo até empatar para garantir não apenas a classificação histórica, mas também uma premiação milionária.

Tal posto que, para além do retorno esportivo, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil representa uma verdadeira “bolada” para o Bahia: R$ 9.922.500. Para efeito de comparação, apenas a remuneração referente a esta fase da competição é superior ao que o Esquadrão conquistou em bonificações durante todo o Nordestão de 2025.

A premiação de R$ 9.922.500 refere-se exclusivamente à classificação para a semifinal, uma vez que o valor assegurado pela participação nas quartas de final já foi recebido pelo Tricolor de Aço, no montante de R$ 4.740.750. Vale ressaltar que a bonificação referente à classificação entre os quatro melhores da Copa do Brasil representa mais do que o dobro do valor da participação nas quartas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Bahia acumula aproximadamente R$ 10.694.250 em premiações referentes à 3ª fase, às oitavas e às quartas de final. Em caso de classificação inédita para as semifinais, o montante arrecadado pelo Esquadrão chegará a R$ 20.616.750. O valor pode chegar a impressionantes R$ 53.691.750 ou até R$ 97.791.750 em caso de título da competição.

Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Brasil:

1ª fase | 80 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830.000

2ª fase | 40 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1.000.000

3ª fase | 32 clubes

Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Grupo II (Série B): R$ 4.740.750

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Grupo II (Série B): R$ 33.075.000

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

Grupo I (Série A): R$ 77.175.000

Grupo II (Série B): R$ 77.175.000

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Bahia deve contar com reforços para o duelo

O técnico Rogério Ceni deverá ter à disposição dois importantes nomes para a partida contra o Fluminense: Jean Lucas e Caio Alexandre. A expectativa é que os meio-campistas integrem a relação do comandante tricolor na disputa por uma vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil.