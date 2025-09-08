Menu
HOME > ESPORTES
VAI CONTRATAR?

Sem Lucho Rodríguez, Bahia avalia atacantes livres no mercado; veja lista

Uruguaio deixa o Tricolor rumo ao futebol árabe e nomes livres no mercado surgem como opção

Lucas Vilas Boas e Marina Branco

Por Lucas Vilas Boas e Marina Branco

08/09/2025 - 20:07 h | Atualizada em 08/09/2025 - 21:05
Luciano Rodríguez, atacante do Bahia
Luciano Rodríguez, atacante do Bahia

Com a janela de transferências fechada para o futebol brasileiro, o Bahia tem duas opções para lidar com a venda do uruguaio Luciano Rodríguez: dar mais oportunidades aos atletas da base ou contratar um jogador livre no mercado. Apesar de estarem sem contrato, alguns atacantes podem ser boas opções para suprir a saída de Lucho, que está a caminho do Neom, da Arábia Saudita.

Se optar pelas divisões de base, o jovem que se mostrou mais preparado para substituir Lucho Rodríguez é Tiago. Artilheiro da Copa do Nordeste e herói do pentacampeonato, o jogador, inclusive, chegou a ser comparado com o uruguaio ao marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor, no triunfo por 2 a 0 sobre a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.

Na ocasião, Rogério Ceni exaltou a atuação do atacante e usou o termo 'Mini Lucho' para descrever a função tática exercida por ele.

Vimos hoje o Tiago, que fez um baita jogo hoje e foi quase um 'Mini Lucho', marcando, correndo de lá para cá, pressionando e conseguindo fazer seu gol.
Rogério Ceni

Fluminense x Bahia: Onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Caio Alexandre e mais: Bahia terá quatro reforços do DM em breve
Enquete: Jean Lucas estreia pela Seleção Brasileira contra a Bolívia?

Outro nome que pode receber mais minutos nas próximas semanas é Ruan Pablo, que entrou em fase de transição física nesta segunda-feira, 8, e se aproximou do retorno aos gramados. Com multa rescisória avaliada em 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), o ponta-esquerda de 17 anos se recupera de um estiramento muscular.

Além dele, outros 'Pivetes de Aço' como Juninho, Vitinho e Dell são outros destaques que também podem receber oportunidades no time principal. Por outro lado, existem opções no mercado da bola que podem ser boas alternativas caso o Tricolor queira um toque de experiência no elenco.

Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia
Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Atacantes como Ziyech, ex-Ajax e Chelsea, Aboubakar, com passagens pelo Besiktas e seleção camaronesa, e até brasileiros podem assinar com qualquer clube do futebol mundial. Isso acontece somente em casos que o atleta tenha rescindido contrato ou esteja sem vínculo com qualquer equipe antes do dia 2 de setembro, data em que o período de transações foi encerrado.

Confira a lista dos principais atacantes livres no mercado:

  • Hakim Ziyech, Ponta Direita, Marrocos / Holanda, 32 anos;
  • Paco Alcácer, Centroavante, Espanha, 32 anos,;
  • Lorenzo Insigne, Ponta Esquerda, Itália, 34 anos;
  • Cristian Tello, Ponta Esquerda, Espanha, 34 anos;
  • Vincent Aboubakar, Centroavante, Camarões, 33 anos;
  • Gerard Deulofeu, Centroavante, Espanha, 31 anos;
  • Odion Ighalo, Centroavante, Nigéria / Itália, 36 anos;
  • Diego Costa, Centroavante, Espanha / Brasil, 36 anos;
  • Mario Balotelli, Centroavante, Itália / Gana, 35 anos;
  • Javier Hernández, Centroavante, México, 25 anos;
  • Denis Cheryshev, Ponta Esquerda, Rússia / Espanha;
  • Marcelo Cirino, Ponta Direita, Brasil, 33 anos;
  • Mattia Destro, Centroavante, Itália, 34 anos;
  • Islam Slimani, Centroavante, Argélia, 37 anos;
  • Lucas Pérez, Centroavante, Espanha, 36 anos;
  • Pedrinho, Ponta Esquerda, Brasil / Itália, 25 anos;
  • Marcus Vinicius, Ponta Esquerda, Brasil, 28 anos;
  • Dudu Hatamoto, Ponta Esquerda, Brasil, 22 anos;
  • Caio Matheus, Ponta Esquerda, Brasil, 21 anos;
  • Brayan Moreno, Centroavante, Colômbia, 26 anos;
  • Jaime Báez, Ponta Esquerda, Uruguai / Itália, 30 anos;
  • Gastón Valles, Centroavante, Uruguai, 24 anos;
  • Allan Sousa, Ponta Direita, Brasil, 28 anos;
  • Lucas Silva, Ponta Esquerda, Brasil, 27 anos;
  • Jair González, Ponta Esquerda, México, 23 anos;
  • Alejandro Rivero, Ponta Direita, México, 25 anos;
  • Rodrigo Rivas, Centroavante, Colômbia, 28 anos;
  • Gabriel Tigrão, Centroavante, Brasil, 23 anos;
  • Alisson Farias, Ponta Esquerda, Brasil, 29 anos;
  • Rômulo Souza, Ponta Esquerda, Brasil, 30 anos;
  • João Magno, Centroavante, Brasil, 28 anos;
  • Santiago Ormeño, Centroavante, Perú / México, 31 anos;
  • Bruno Fornaroli, Centroavante, Austrália / Uruguai, 38 anos;
  • Italo Vargas, Ponta Esquerda, Brasil, 22 anos;
  • Aléx Bruno, Ponta Esquerda, Brasil, 31 anos.

x