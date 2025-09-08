Menu
ESPORTES
Enquete: Jean Lucas estreia pela Seleção Brasileira contra a Bolívia?

O volante pode ser escalado por Carlo Ancelotti para a partida desta quarta-feira, 10

Marina Branco

Por Marina Branco

08/09/2025 - 17:21 h
Jean Lucas pela Seleção Brasileira
Jean Lucas pela Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira entra em campo pela última vez nesta Data Fifa na próxima quarta-feira, 10, às 20h30, contra a Bolívia, no Estádio Municipal El Alto, a mais de quatro mil metros acima do mar - e pode ser justamente lá o cenário da realização do sonho de Jean Lucas, volante do Bahia.

Convocado por Ancelotti pela primeira vez, Jean foi o único atleta a não ser relacionado para a partida contra o Chile, ficando de fora até mesmo do banco. No entanto, na partida, o defensor Casemiro levou mais um amarelo, resultando na suspensão contra a Bolívia.

Com isso, uma vaga foi aberta entre os 23 relacionados - sendo apenas 24 convocados, Jean Lucas é praticamente certeza no banco, podendo ainda entrar em campo e estrear pelo Brasil no jogo em que Carlo Ancelotti já prometeu revezar e testar novos jogadores.

Você acha que ele vai estrear pela Seleção?

Jean Lucas entra em campo contra a Bolívia?

Jean Lucas entra em campo contra a Bolívia?

x