Caio Alexandre e mais: Bahia terá quatro reforços do DM em breve

Caio Alexandre em treino pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia segue esvaziando aos poucos a lista de jogadores no departamento médico e pode contar com mais quatro reforços em breve. Além do zagueiro Kanu, que seguiu em processo de transição física em campo, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo entraram nesta segunda-feira, 8, no último estágio de recuperação de suas respectivas lesões e vão estar em breve à disposição de Rogério Ceni.

A maior expectativa de retorno aos gramados é em cima de Caio Alexandre, que já pode reforçar o Tricolor no duelo contra o Fluminense. Em entrevista ao Portal A TARDE, o camisa 19 revelou que esta semana pode ser "definitiva" para o seu retorno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A volta de Ruan Pablo também pode ser muito importante para o Esquadrão de Aço em meio à venda milionária do uruguaio Luciano Rodríguez para o Neom, da Arábia Saudita. Com a janela de transferências do futebol brasileiro fechada, a tendência é que atletas da base como Tiago, artilheiro da Copa do Nordeste, sejam mais utilizados por Ceni.

Erick, meio-campista do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Kanu e Erick foram peças importantes em determinado momento da temporada, mas, por outro lado, atuam em posições estabilizadas por grandes destaques do time. Enquanto David Duarte e Ramos Mingo conquistaram a titularidade na defesa, o meio-campo do Tricolor têm Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro — o coração da equipe comandada por Ceni.

O fato, contudo, não descarta a utilidade da dupla em meio ao desgaste físico sentido pelo Bahia, escancarado nas finais da Copa do Nordeste — quando o Tricolor utilizou um time repleto por jovens da base. Devido ao longo período em que estiveram de fora, a tendência é que eles fiquem mais tempo em fase de transição física em relação à Caio e Ruan Pablo.

O zagueiro, por exemplo, entrou em campo pela última vez em abril deste ano, no empate com o Mirassol no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O meio-campista, que se destacou como um dos artilheiros do Bahia no início de temporada, fez sua última atuação no clássico Ba-Vi pelo Brasileirão, em maio, que terminou em triunfo tricolor por 2 a 1 na Arena Fonte Nova.

Kanu em treinamento pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

A equipe titular vai retornar aos gramados nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã, contra o Fluminense, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Para avançar pela primeira vez às semifinais, o Esquadrão de Aço pode até empatar para garantir a vaga.

Os atacantes Erick Pulga e Ademir, por outro lado, ficaram em tratamento no treino realizado nesta segunda-feira, 8, no CT Evaristo de Macedo e seguem sendo desfalques do clube baiano.