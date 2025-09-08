Menu
HOME > ESPORTES
COPA DO BRASIL

Fluminense x Bahia: Onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Marina Branco

Por Marina Branco

08/09/2025 - 18:50 h | Atualizada em 09/09/2025 - 11:40
Bahia e Fluminense se encaram nas quartas de final da Copa do Brasil
Bahia e Fluminense se encaram nas quartas de final da Copa do Brasil -

Fazer uma das melhores temporadas da sua história tem seu preço, e ele é cobrado principalmente no calendário. Em meio a uma maratona, o Bahia que poupou titulares nas partidas que deram ao clube seu pentacampeonato na Copa do Nordeste tem seu time principal pronto para encarar o Fluminense nesta quarta-feira, 10, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Esquadrão chega ao Maracanã em vantagem, com 1 a 0 já garantidos no placar trazido da Fonte Nova. Agora, a bola rola às 19h para decidir quem chega à semifinal do torneio, feito inédito para o Tricolor Baiano. Caso vença, o Bahia encara o vencedor de Corinthians e Athletico no caminho até a final.

Historicamente, quando Bahia e Fluminense se encaram em um mata-mata, o vencedor acaba levantando a taça da competição. O encontro aconteceu duas vezes, quando o Esquadrão foi campeão do Brasileirão em 1988 e e o Flu levou a Copa do Brasil de 2007.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Ceni apostou em poupar seus titulares nos jogos da final contra o Confiança pela Copa do Nordeste - e deu tudo certo. Pentacampeão, o técnico agora tem jogadores descansados, e Gilberto, Michel Araujo e Erick Pulga de volta do Departamento Médico.

Além disso, é possível que Jean Lucas volte da Seleção Brasileira a tempo, e possa vir a defender o Esquadrão contra o Flu. Os possíveis desfalques ficam por conta de Ademir, Caio Alexandre, Erick e Kanu, sem confirmações se algum deles será liberado do DM a tempo.

Já o Flu está com sensações mistas em relação aos desfalques. Enquanto o departamento médico se esvaziou, Samuel Xavier foi diagnosticado com lesão muscular de grau II na coxa, e precisará ser substituído por Guga ou Júlio Fidelis na defesa.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rezende, Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

copa do brasil EC Bahia Fluminense

