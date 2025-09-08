Menu
HOME > ESPORTES
"ORGULHO"

Bahia vive “melhor ano do século” desde 2001, aponta Emerson Ferretti

Torcida tricolor volta a "bater no peito" com ano histórico em 2025

Lucas Vilas Boas e Gustavo Zambianco

Por Lucas Vilas Boas e Gustavo Zambianco

08/09/2025 - 21:34 h
Ex-goleiro e campeão pelo Bahia, Emerson Ferretti
Ex-goleiro e campeão pelo Bahia, Emerson Ferretti -

Pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia foi protagonista de um feito que havia sido realizado pela última vez em 2001: conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste na mesma temporada. Um dos principais destaques daquela campanha, o ex-goleiro e atual presidente Emerson Ferretti vê o Tricolor de Rogério Ceni como o primeiro time que deu "orgulho" ao torcedor após o 'doblete' conquistado no início do século.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o dirigente também destacou 2001 como "o melhor ano do século". Na época, o Esquadrão de Aço terminou o Campeonato Brasileiro em oitavo lugar — campanha igualada somente em 2024, e rendeu dois jogadores para o prêmio da 'Bola de Prata' da competição.

"Estamos muito felizes em ter conquistas e bom desempenho dentro de campo nesse ano de 2025. Sempre falei que o melhor ano do século no Bahia foi em 2001, quando a gente conquistou dois títulos — com o [Campeonato] Baiano ainda com muito peso, ficamos em oitavo lugar no [Campeonato] Brasileiro, que até o ano passado foi a última vez que ficamos entre os dez primeiros e tivemos dois atletas 'Bola de Prata', eleitos os melhores do Brasil: eu e Preto Casagrande", disse Emerson durante inauguração de academia em Salvador nesta segunda-feira, 8.

Além dos títulos, o Bahia de Rogério Ceni ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, rendeu a convocação de Jean Lucas para a Seleção Brasileira e ainda voltou a disputar a Copa Libertadores após 36 anos. As conquistas foram prontamente destacadas pelo presidente do Esporte Clube Bahia Associação.

"Foi o ano em que a torcida do Bahia pôde se orgulhar, e faz muito tempo — são 24 anos que aconteceu. A torcida merecia um ano que pudesse bater no peito e dizer que brocou, e está sendo esse ano de 2025. Dois títulos, Libertadores, jogador na Seleção Brasileira e um quarto lugar muito honroso no Brasileiro", completou.

Em campo, o Tricolor pode continuar escreveu sua história na temporada 2025 nesta quarta-feira, 10. Em pleno Maracanã, o Esquadrão de Aço encara o Fluminense, às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

